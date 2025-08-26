Viel Kritik am KHAG-Entwurf />

Nachrichten

  1. Meldungen
  2. Diabetologen mit Stellungnahme zur Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie"

Diabetologen mit Stellungnahme zur Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie" mydrg.de





scatter_plot

Diabetologen mit Stellungnahme zur Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie"

Korrektur bei personellen Voraussetzungen der Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie" gefordert (Stellungnahme, PDF, 70 kB).

« Viel Kritik am KHAG-Entwurf | Diabetologen mit Stellungnahme zur Leistungsgruppe "Komplexe Endokrinologie und Diabetologie" |

Suche

Navigation

Helferlein

Rubrik

Newsletter