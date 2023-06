Die Leistungsgruppe Geriatrie muss sachgerecht definiert werden

Krankenhausreform: Bundesverband Geriatrie sieht geriatriespezifischen Behandlungsbedarf über alle Level hinweg (Bundesverband Geriatrie).

Anlässlich der Beratung des Bundesgesundheitsministers mit den Ländern zur geplanten Krankenhausreform fordert der Bundesverband Geriatrie, die Altersmedizin sachgerecht und zukunftsorientiert in den Planungen zu verorten. Ein wesentlicher Aspekt der Reform ist das neue System von Leistungsgruppen mit

bundeseinheitlichen Qualitätskriterien, die mit einer Vorhaltefinanzierung verknüpft werden sollen. Voraussetzung hierfür ist eine eindeutige Zuordnung

aller Fälle zu den Leistungsgruppen, weshalb die Definition über OPS und

ICD-Kodes geplant ist. „Nach unserer Auffassung muss die Geriatrie als

eigenständiger Leistungsbereich ausgewiesen und das gesamte Spektrum der

geriatriespezifischen Versorgung im Krankenhaus berücksichtigt werden“, sagt

Geschäftsführer Dirk van den Heuvel. Die Definition der Leistungsgruppe

Geriatrie dürfe daher nicht ausschließlich auf dem OPS 8-550.- beruhen und

müsse ggf. sachlich ergänzt werden.

Van den Heuvel weiter: „Es wäre problematisch, wenn die Leistungsdefinition

ausschließlich über die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung

erfolgen würde, da in geriatrischen Fachabteilungen neben der

Frührehabilitation auch die akutmedizinische Versorgung erfolgt.“ Auch werden

geriatrische Patientinnen und Patienten mit einer kurzen Verweildauer

behandelt, die über den OPS 8-550.- nicht erfasst werden. Um die

systembedingten Herausforderungen auszugleichen, muss für die Geriatrie ggf.

auf weitere Kriterien zur Ermittlung der Fallzahlen zurückgegriffen werden,

etwa den Bevölkerungsbezug sowie die feste Bindung an Bedarfszahlen.

Geriatrie ist Teil der Grund- und Regelversorgung

Die Altersstruktur der Patientinnen und Patienten im Krankenhaus verändert sich

durch den demografischen Wandel stetig. Insbesondere durch den Eintritt der

Babyboomer-Generation in die hochaltrige Lebensphase wird es in den kommenden

Jahren eine beschleunigte Veränderung in diesem Bereich geben. Diese Tatsache

spiegelt sowohl den altersmedizinischen Versorgungsbedarf als auch die

medizinische Bedeutung der Geriatrie wider.

Der Bundesverband Geriatrie schätzt die bundeseinheitliche Einteilung in

Versorgungsstufen (Level) dahingehend ein, dass die Geriatrie als Teil der

Grund- und Regelversorgung flächendeckend vorgehalten werden muss.

„Geriatrische Patientinnen und Patienten werden in allen Krankenhäusern

behandelt, woraus sich ein spezifischer akutmedizinischer Behandlungsbedarf

über alle Krankenhauslevel (In bis III) hinweg ableitet“, erläutert van den

Heuvel. Die besonderen Merkmale dieser Personengruppe machen eine

interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungsgruppen mit dem

Bereich der Geriatrie unumgänglich.

Ambulante Geriatrische Zentren

Ein weiteres Ziel des Reformkonzepts liegt darin, den Versorgungsbereich

außerhalb der medizinischen Notfallversorgung und der vertragsärztlichen

Versorgung durch Level Ii-Krankenhäuser zu ergänzen. Vor dem Hintergrund der

demografischen Entwicklung ist zu erwarten, dass zu einem großen Teil betagte

und hochbetagte Personen in diesen Einrichtungen versorgt werden. Auch für den

Personenkreis der in Level-Ii-Häusern Versorgten muss daher eine Option für

eine strukturierte Einbindung geriatrischer Kompetenz geschaffen werden, sofern

diese im Einzelfall notwendig oder sinnvoll ist. „Die Struktur des Levels Ii

lässt sich ideal mit dem im bundesweiten Geriatriekonzept des Bundesverbandes

Geriatrie definierten ‚Ambulanten Geriatrischen Zentrum (AGZ)‘ kombinieren“,

meint van den Heuvel.

Quelle: Bundesverband Geriatrie, 01.06.2023