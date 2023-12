DKG zur Strukturprüfungsrichtlinie des Medizinischen Dienstes: Zusätzliche Kontrollbürokratie gefährdet die Versorgung (Pressemitteilung).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert das aktuelle Inkraftsetzen der Strukturprüfungsrichtlinie des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) mit allem Nachdruck und appelliert an das Bundesgesundheitsministerium und die

Krankenkassen, die Krankenhäuser während der Pandemiezeit nicht mit noch mehr ausufernder Überregulierung und unausgereiften Richtlinien zu belasten.

Strukturprüfungen sollten entsprechend ihres Grundkonzepts die Bürokratielast

in den Krankenhäusern reduzieren und Einzelfallprüfungen ersetzen. Statt einer

Entlastung von den dauerhaften Misstrauensprüfungen des Medizinischen Dienstes

sehen sich die Krankenhäuser nun aber mit einer völlig neuen und tief in

zahlreiche Versorgungs- und Organisationsabläufe eindringenden

Kontrollbürokratie konfrontiert. Dabei gehen viele Anforderungen der Richtlinie

deutlich über die Vorgaben im Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS)

hinaus. Strukturprüfungen verlangen den Krankenhäusern etwa die genaueste

Angabe über Qualifikationen zahlreicher in einem Team tätiger Beschäftigten ab.

Wiederholt werden selbst die Namen und Vornamen von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern abgefragt. Die Krankenhäuser müssen darüber hinaus zahlreiche

Dienstpläne unterschiedlicher Berufsgruppen für mindestens drei

aufeinanderfolgende Monate des vergangenen Jahres vorlegen, also für Zeiten, in

denen coronabedingt hohe Personalausfälle zu beklagen waren. Dies ist für die

Beschäftigten in den Krankenhäusern, die sich in den vergangenen 15 Monaten

immer wieder in extremen Ausnahmesituationen befunden haben, inakzeptabel und

zeigt kein Verständnis für deren Belastung während der Pandemie. Nach

monatelangem intensivem Dauereinsatz offenbart sowohl die Richtlinie als auch

ihr kurzfristiges und aktuell nicht erforderliches Inkraftsetzen eine völlig

mangelnde Sensibilität für die Situation und Stimmung in den Krankenhäusern.

Deswegen hält die DKG ihre Forderung aufrecht, diese bürokratischen Auswüchse

mindestens für die Zeit der Pandemie auszusetzen und die Beschäftigten nicht

nachträglich noch mehr zu belasten als es ohnehin schon der Fall ist. Scheitern

die Krankenhäuser an dieser ungerechtfertigten Nachweislast, bedeutet das für

bereits lang etablierte Abteilungen hohe Einnahmeausfälle. Es trifft auch

wichtige Abteilungen wie zum Beispiel die Geriatrie und in der Folge wird die

Patientenversorgung gefährdet.

Die Kliniken müssen nun zur Einhaltung der vorgegebenen Fristen innerhalb von

fünf Wochen Aktenordner voller Belege und Nachweise zusammenstellen, nachdem

sich das Bundesgesundheitsministerium über drei Monate Zeit mit der Prüfung der

Richtlinie gelassen hat. Die dringende Bitte der DKG, diese Fristen zu

verschieben, wurde ebenso ignoriert wie zahlreiche inhaltliche

Änderungsvorschläge.

„Der MDS zeigt mit seiner Unerbittlichkeit wieder einmal, dass es ihm

keineswegs um Versorgungs- und Qualitätssicherung geht. Vielmehr hat er ein

weiteres Instrument zur kalten Strukturbereinigung gefunden“, sagt Dr. Gerald

Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG. Die DKG appelliert an Gesundheitsminister

Spahn, die Strukturprüfungen in dieser hochbürokratischen Form mindestens in

der Zeit der Pandemie auszusetzen und die Krankenhäuser nicht noch weiter zu

belasten. „Entbürokratisierung gehört zu den dringendsten Aufgaben einer neuen

Krankenhauspolitik. Nicht nur vor dem Hintergrund des Personalmangels können

wir unseren Beschäftigten nicht noch mehr Verwaltungs- und Nachweisarbeit

zumuten. Hier muss der Gesetzgeber endlich eingreifen“, so Gaß.

Quelle: Pressemitteilung, 27.05.2021