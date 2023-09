Auch für das Jahr 2019 wurden der DRG-Entgelttarif und der PEPP-Entgelttarif von der Geschäftsstelle überarbeitet und als Anlage zu den stationären Behandlungsverträgen (s.a. Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB), Behandlungsverträge und Wahlleistungsvereinbarungen für Krankenhäuser) bereitgestellt:

DRG-Entgelttarif und PEPP-Entgelttarif für das Jahr 2019 - Anlage 1 (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DOC, 40 kB).

DRG-Entgelttarif und PEPP-Entgelttarif für das Jahr 2019 - Anlage 2 (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DOC, 51 kB).

und Wahlleistungsvereinbarungen für Krankenhäuser" und dienen den selbstzahlenden Patienten gegenüber zur Information über die voraussichtlich maßgebenden Entgelte der Krankenhausbehandlung.

Im Rahmen der Anpassung der vorbenannten Tarifwerke an die neue Rechtslage war,

neben redaktionellen Änderungen, waren in den DRG Entgelttarif 2019 zunächst

Abschläge wegen Nichtteilnahme des Krankenhauses an der Notfallversorgung sowie

Zuschläge wegen Teilnahme an der Notfallversorgung nach § 9 Abs. 1a Nr. 5

KHEntgG ab der Unterzeichnung der Vereinbarung nach § 9 Abs. 1a Nr. 5 KHEntgG

in den DRG-Entgeltstarif 2019 aufzunehmen. Diese ZU- und Abschläge ersetzen

dann den bisherigen Abschlag nach § 4 Abs. 6 KHEntgG. Solange die Vereinbarung

von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene hingegen noch nicht

unterzeichnet ist, gilt der bisherige Abschlag nach § 4 Abs. 6 KHEntgG in Höhe

von 50 EUR fort und ist im DRG-Entgelttarif 2019 zunächst beizubehalten. Der

DRG-Entgelttarif 2019 enthält für diese Thematik einen entsprechenden

Bearbeitungsvermerk für das Krankenhaus.

Des Weiteren wurde in den DRG-Entgelttarif 2019 der Zuschlag zur Verbesserung

der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf nach § 4 Abs. 8a KHEntgG

aufgenommen.

Der PEPP-Entgelttarif 2019 war im Wesentlichen lediglich redaktionell zu

überarbeiten. Wie im Vorjahr wurde von der Aufnahme eines Zuschlags- bzw.

Abschlagstatbestandes für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an der

Notfallversorgung abgesehen.

Die vorbenannten Entgelttarife des Jahres 2019 sind im Mitgliedsbereich auf der

Homepage der DKG unter www.dkgev.de – auch als Worddatei – abrufbar und diesem

Rundschreiben nochmals als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Quelle: Deutsche

Krankenhausgesellschaft, 14.12.2018