Ein Behandlungsfall in einem Thüringer Krankenhaus kostete 2018 durchschnittlich 4.429 Euro (Statistikamt Thüringen).

Im Jahr 2018 fielen in den 43 Thüringer Krankenhäusern Gesamtkosten in Höhe von rund 2 892 Millionen Euro an. Damit stiegen die Gesamtkosten nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik gegenüber dem Jahr zuvor um 57,5 Millionen Euro bzw. 2,0 Prozent. Rund zwei Drittel der Gesamtkosten (1 846 Millionen Euro bzw. 63,8 Prozent)

waren, wie bereits in den Vorjahren, Personalkosten. Im Jahr 2018 wurde etwa ein Drittel der

Personalkosten (629 Millionen Euro bzw. 34,1 Prozent) für den ärztlichen Dienst

verausgabt, 544 Millionen Euro bzw. 29,4 Prozent für den Pflegedienst, 258

Millionen Euro (14,0 Prozent) für den medizinisch-technischen Dienst

und 191 Millionen Euro (10,4 Prozent) für den Funktionsdienst.

Mit 1 032 Millionen Euro entfiel mehr als ein Drittel der Gesamtkosten der

Krankenhäuser (35,7 Prozent) im Jahr 2018 auf Sachkosten. Gegenüber 2017

erhöhten sich diese Ausgaben um 7,5 Millionen

Euro bzw. 0,7 Prozent. Von den Sachkosten entfiel im Jahr 2018 rund die Hälfte

(519 Millionen Euro

bzw. 50,4 Prozent) auf den medizinischen Bedarf, wie z. B. Arzneimittel,

ärztliches und pflegerisches

Verbrauchsmaterial, Instrumente, Narkose- und sonstiger OP-Bedarf, Laborbedarf

sowie Implantate.

Im Jahr 2018 betrugen die pflegesatzfähigen Kosten 2 598 Millionen Euro, rund

53 Millionen Euro

bzw. 2,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die pflegesatzfähigen Kosten stellen

die Gesamtkosten bereinigt um Bestandteile dar, die nicht im unmittelbaren

Zusammenhang mit der stationären Leistungserbringung anfallen, wie z. B. Kosten

der Ambulanz sowie Kosten für wissenschaftliche Forschung und Lehre. Auf die

Berechnungs- und Belegungstage bezogen, lagen die bereinigten Kosten

im Jahr 2018 bei 599 Euro, 22 Euro mehr als im Jahr 2017. Bei einer

durchschnittlichen Verweildauer

der stationär behandelten Patienten von 7,4 Tagen ergaben sich rein rechnerisch

Kosten in Höhe

von 4 429 Euro pro Behandlungsfall (2017: 4 383 Euro). Die Kosten je

aufgestelltes Bett betrugen

162 699 Euro und erhöhten sich gegenüber dem Jahr zuvor um 0,8 Prozent.

Quelle: Statistikamt Thüringen, 17.07.2020