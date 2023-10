Entscheidungen des Schlichtungsausschusses zu KDE 47 Angina pectoris, Brustschmerz, Thoraxschmerz (InEK, PDF, 151 kB).

Die Angina pectoris (I20- Angina pectoris) ist unter der Gruppe Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25) eingeordnet und ist ein Missverhältnis zwischen Sauerstoffbedarf und-Angebot im Herzen (Ischämie). Die Diagnose kann basierend auf den Kriterien der ESC Leitlinie (1) klinisch gestellt werden bei Vorliegen von mindestens 2 der folgenden Kriterien:

-Retrosternale Schmerzen oder Schmerzen im Bereich von Hals, Kiefer, Schulter oder Arm;

Voraussetzung ist, dass die Schmerzsymptomatik nicht auf andere in Frage kommende

Ursachen zurückzuführen ist

-Hervorgerufen durch körperliche Anstrengung

-Besserung innerhalb von fünf Minuten durch Ruhe und/oder Nitrate.

¹ ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes

Begründung:

In der Verhandlung vom 28.10.2020 ist der Schlichtungsausschuss mehrheitlich zu dem

Beschluss gekommen, dass die Diagnose einer Angina pectoris auch klinisch getroffen

werden kann, da eine apparative Bestätigung der Diagnose nicht in allen

Fallkonstellationen möglich bzw. indiziert ist. Bezüglich der Anforderungen an eine

klinische Diagnosestellung wird Bezug genommen auf die Leitlinie¹ der Europäischen

Gesellschaft für Kardiologie. Um eine konsistente Anwendung für den Kliniker zu

ermöglichen, wurde auch der Begriff der atypischen Angina für die Anforderungen zur

Kodierung berücksichtigt. Da es sich bei den im Beschluss aufgeführten Spiegelstrichen um

eine Nennung außerhalb des Zusammenhangs der Leitlinie handelt, wurde beim ersten

Spiegelstrich als Voraussetzung ergänzt, dass die bei einem Fall konkret zu bewertende

Symptomatik anhand der klinischen Anamnese und/oder durchgeführter Untersuchungen

nicht auf andere Ursachen zurückzuführen ist.

Quelle: InEK, 25.11.2020