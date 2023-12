Fallpauschalen gefährden medizinische Versorgung von Menschen mit Rheuma - DGRh kritisiert Schieflage im Abrechnungssystem (Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie).

Vier bis sechs Wochen - länger sollte es nicht dauern, bis ein Patient mit Anzeichen für eine entzündlich-rheumatische Erkrankung einem Facharzt vorgestellt wird und die richtige Diagnose erhält. Dieses Ziel wird in Deutschland jedoch weit verfehlt. Ein Grund hierfür ist der ausgeprägte Mangel

an rheumatologischen Fachärzten. Nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für

Rheumatologie e.V. (DGRh) hat dieser inzwischen ein Ausmaß erreicht, welches

die medizinische Versorgung der Bevölkerung gefährdet. Auf einer

Pressekonferenz im Vorfeld des DGRh-Jahreskongresses diskutieren Vertreter der

Fachgesellschaft darüber, wie dem Fachärztemangel begegnet werden kann und

welche Rolle den politischen Rahmenbedingungen dabei zukommt. Die

Pressekonferenz findet am Donnerstag, dem 3. September 2020 online statt.

1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an entzündlich-rheumatischen

Erkrankungen, das sind rund zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Und

vermutlich gibt es viele weitere, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen.

Denn selbst eine rheumatoide Arthritis (RA) – mit 60 bis 70 000 Neuerkrankungen

pro Jahr die häufigste und bekannteste Rheumaart – wird im Schnitt erst nach

neun Monaten diagnostiziert. Patienten mit selteneren Rheumaformen müssen noch

deutlich länger, zum Teil mehrere Jahre auf Diagnose und Therapie warten.

Für die Betroffenen kann das gravierende Folgen haben.

Prof. Dr. med. Hanns-Martin Lorenz, Vorstandsmitglied der DGRh, Leiter der

Sektion Rheumatologie am Universitätsklinikum Heidelberg und

medizinisch-wissenschaftlicher Leiter des Rheumazentrums Baden-Baden

Betroffene müssten nicht nur unnötig lange unter den Symptomen ihrer

entzündlich-rheumatischen Erkrankung leiden, die fast immer mit Schmerzen und

Abgeschlagenheit, manchmal auch mit einer Depression einhergehe. Auch der

weitere Krankheitsverkauf hänge wesentlich davon ab, wie rasch mit einer

wirksamen Therapie begonnen werde. „Rheuma bedeutet fast immer, dass sich

entzündliche Prozesse gegen den eigenen Körper richten“, erläutert Lorenz.

Werde die Entzündung nicht rasch unter Kontrolle gebracht, sei die Gefahr groß,

dass sie chronisch werde und zu irreversiblen Schäden führe. Umgekehrt könnten

viele entzündlich-rheumatische Erkrankungen mit einer frühen und konsequenten

Therapie gut beherrscht werden.

Hierfür stehen in Deutschland jedoch zu wenige Fachärzte zur Verfügung. „Um

eine gute Versorgung zu gewährleisten, bräuchten wir mindestens 1350

internistische Rheumatologen“, sagt Lorenz. Zurzeit liege deren Zahl mit 750

etwa bei der Hälfte. Um hier zumindest mittelfristig gegenzusteuern, müsste die

Zahl der rheumatologischen Weiterbildungsstellen deutlich erhöht werden. Eine

Hürde hierfür ist das 2004 eingeführte DRG-Abrechnungssystem, bei dem die

klinische Patientenversorgung über Fallpauschalen vergütet wird. Diese richten

sich nach Art und Schwere der Erkrankung, spiegeln jedoch nicht immer den

tatsächlichen Therapieaufwand wider und sorgen dafür, dass manche Patienten

sich für die Klinik eher „lohnen“ als andere. „Durch die Fallpauschalen

zerfällt die Klinik in finanzkräftige und weniger finanzkräftige Abteilungen“,

kritisiert Lorenz – „und damit in Abteilungen, denen mehr und anderen, denen

weniger Weiterbildungsstellen zugeteilt werden.“ „Die Rheumatologie als eher

ambulant ausgerichtete Fachdisziplin, die im Vergleich keine großen Umsätze

generiert, bleibt hier systematisch unterversorgt“, betont auch der

DGRh-Kongresspräsident und Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. med. Hendrik

Schulze-Koops vom Klinikum der Universität München.

Die DGRh fordert daher, dass künftig eine Mindestzahl von Weiterbildungsstellen

in der Rheumatologie garantiert wird. „Die Schwerpunkte in den Krankenhäusern

dürfen nicht nur nach finanziellen Gesichtspunkten gesetzt werden, sondern

hauptsächlich nach dem Bedarf in der Bevölkerung“, so Lorenz. Nur dann könne

eine breit aufgestellte medizinische Versorgung auf hohem Niveau gewährleistet

werden.

