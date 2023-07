G-DRG Erloes Tool Version 2019.01

G-DRG-Erlös-Tool Version 2019.01 (Medinfoweb, ZIP, 6,1 MB).

Getreu dem Motto „Man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt" gewinnt die Kenntnis über die Rückfinanzierungsanteile aus den Fallpauschalen unweigerlich an Bedeutung. Vielen Kliniken fehlen jedoch bis heute die notwendigen Instrumente. Obgleich insbesondere

im Bereich Personalkostencontrolling die DRG-Leistungsorientierte-Personalbudgetbemessung z.T. mit Recht kontrovers diskutiert wird, ist sie mittlerweile unabdingbarer Bestandteil eines modernen Kosten-Erlös-Controllings im Krankenhaus.

Mit dem hier vorliegenden "G-DRG-Erlös-Tool Version 2019.01" sind Sie in der

Lage, innerhalb weniger Minuten für Patientengruppen (Abteilungen oder Ihr

gesamtes Krankenhaus) die Erlöse auf Kostenstellen- /Kostenartengruppen für

Fallpauschalen der Hauptfachabteilungen des Jahres 2019 zu ermitteln. Sie

müssen dazu lediglich in Ihrem Datensystem die Fallzahlen, den effektiven

Casemix (optional die Verweildauertage) der DRGs ermitteln und die Werte in das

Daten-Import-Arbeitsblatt übertragen.

Im Ergebnisblatt passen Sie lediglich noch Ihren Landesbasisfallwert für 2019

(die der Kalkulation zugrunde liegende Bezugsgröße des InEK für den FPK-2019

beträgt 2.987,62 Euro, der Korrekturwert beträgt 3.096,24 Euro) und für die

optionale Berechnung der zur Behandlung Ihrer Patienten notwendigen Betten Ihre

Auslastungsquote an. Sie können selbst entscheiden, ob die Berechnung unter

Berücksichtigung Ihrer Zu- und Abschläge oder nur auf der Grundlage der

InEK-Inlier-Kalkulation erfolgen soll.

