Geriatrien droht kurzfristig das Aus - verantwortungsloses Handeln verschiedener Krankenkassen stellt altersmedizinische Versorgungsstrukturen in Frage (Bundesverband Geriatrie).

Immer mehr Krankenkassen fordern auf Grundlage des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG B 1 KR 19/17 R zur Dokumentation der Teambesprechung nach OPS 8-550 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung) Millionenbeträge von Geriatrien zurück. Der Bundesverband

Geriatrie e.V. (BV Geriatrie) warnt vor einer akuten Gefährdung der Versorgung

geriatrischer Patienten im Krankenhaus und ruft zu einer konzertierten Aktion

zum Erhalt der geriatrischen Versorgungsstrukturen auf.

Vor dem Hintergrund der morgen im Bundestag u.a. zur Abstimmung stehenden

Ergänzungsanträge zum Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG), durch die eine Verkürzung

der Verjährungsfristen für Rückzahlungsansprüche der Krankenkassen normiert würde,

stellen heute immer mehr Krankenkassen gegenüber Geriatrien konkrete Rückforderungen

für die Zeit ab dem Jahr 2014. Es handelt sich dabei um Beträge von mehreren zehntausend

bzw. hunderttausend Euro je Einrichtung. Deutschlandweit geht es hochgerechnet um

Beträge im dreistelligen Millionenbereich. Diese Rückforderungen werden konkret

angekündigt, bereits gestellt oder es werden die in Frage stehenden Beiträge direkt mit

aktuellen Vergütungen aufgerechnet. Diese Verfahrensweise führt in kürzester Zeit zur

wirtschaftlichen Überforderung der Geriatrien in Deutschland. Aufgrund der aktuellen

Situation sind geriatrische Einrichtungen akut gefährdet. Bei der Mehrheit der Geriatrien

würden die hohen Rückzahlungsforderungen der Krankenkassen zur Schließung von

Fachabteilungen oder sogar zur Insolvenz ganzer Einrichtungen führen.

Es droht somit auf breiter Basis die Vernichtung eines ganzen Versorgungszweiges! Dieses

Vorgehen ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der sozialpolitischen

Bedeutung der Geriatrie geradezu irrwitzig. In den letzten Jahren haben sich die Mehrzahl

der Bundesländer bemüht, diesen Versorgungsbereich mit seiner besonderen Bedeutung für

die Versorgung betagter und hochbetagter Patienten zu fördern und auszubauen – nicht

zuletzt auch zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit. Jetzt werden diese Entwicklungen

durch das verantwortungslose Handeln verschiedener Krankenkassen innerhalb kürzester

Zeit ad absurdum geführt.

Es gibt auch Krankenkassen, die sich verantwortungsbewusst verhalten und angesichts der

drohenden Gefährdung dieser geriatrischen Versorgungsstrukturen von einer rückwirkenden

Forderung mit Verweis auf das BSG-Urteil absehen wollen. Der BV Geriatrie befürchtet

jedoch, dass auch diese Krankenkassen zunehmend durch das Verhalten der anderen Kassen

unter Druck geraten.

Der BV Geriatrie hat Gesundheitsminister Jens Spahn sowie die gesundheitspolitischen

Sprecher der Bundestagsfraktionen um Hilfe gebeten und auf die besondere Bedeutung des

Gesetzgebungsverfahrens für die Geriatrie hingewiesen. Der BV Geriatrie fordert zudem vor

dem Hintergrund des aktuellen Verhaltens der Krankenkassen eine konzertierte Aktion zur

Sicherung der altersmedizinischen Versorgungsstrukturen in Deutschland.

Angesichts der demografischen Entwicklung wäre es unbegreiflich, wenn aufgrund einer

einzelnen BSG-Entscheidung und dem daraus abgeleiteten Verhalten verschiedener

Krankenkassen geriatrische Versorgungsstrukturen zerschlagen werden und damit die

fachspezifische Versorgung dieser multimorbiden Patienten grundlegend gefährdet wäre.

Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 370 geriatrische Kliniken

beziehungsweise Einrichtungen betreiben und über zirka 23.000 Betten/Rehaplätze verfügen. So sind

unter anderem fast alle größeren Klinikverbünde und -Konzerne mit ihren geriatrischen Einrichtungen

Mitglieder des Bundesverbandes. Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den speziellen

Erkrankungen oder Unfallfolgen älterer Menschen. Das Besondere an dieser Patientengruppe ist, dass

ältere Menschen zumeist mehrfach krank (multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, hierauf

abgestimmt, multidimensionale geriatrische Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt,

der sich auf psychische, funktionelle, soziale und ökonomische Belange erstreckt. Ziel ist es, die

Selbstständigkeit der älteren Menschen zu erhalten, beziehungsweise soweit wie möglich

wiederherzustellen. Neben der Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der

Bundesverband Geriatrie e.V. seine besondere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der

Qualität der Versorgung. Dazu wurde frühzeitig ein Daten- und Vergleichssystem mit Namen GEMIDAS

aufgebaut und zu GEMIDAS Pro weiterentwickelt sowie die Erfahrungen für die Entwicklung eines

eigenen Qualitätssiegels Geriatrie, welches von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben

wird, genutzt. Finanziell trägt sich der Verband über die Beiträge seiner Mitglieder. Der

Bundesverband ist daher auch aus finanzieller Sicht eine unabhängige Organisation.

