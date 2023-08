Grafik zum Ganzjahresausgleich 2021 (DEKV, PDF, 120 kB).

Am 9. April 2021 ist die Verordnung zur Regelung weiterer Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Kraft getreten. Die Verordnung regelt unter anderem die Anspruchsberechtigung für Ausgleichszahlungen, den Ganzjahresausgleich 2021

sowie eine Liquiditätssicherung von Krankenhäusern durch zu beantragende

Abschlagszahlungen.

Die Ausgleichszahlungen stellen dabei eine Kompensation für verschobene

elektive Eingriffe bei geeigneten Krankenhäusern zur vorrangigen Versorgung von

COVID-19-Patientinnen und –Patienten dar. Mögliche Überzahlungen in 2021,

verglichen mit dem Jahr 2019 müssen unter Berücksichtigung inflationsbedingter

Preissteigerungen und der Bereinigung von Sachkosten zurückgezahlt werden

(Ausgleich).

Die Pandemie zeigt auch in Krankenhäusern ohne Schwerpunktversorgung von

COVID-19-Patientinnen und –Patienten eine hohe Belastungssituation beim

Personal sowie eine Zurückhaltung in der Bevölkerung bei nicht

lebensnotwendigen Behandlungen. Grundsätzlich führen die erforderlichen

Hygienekonzepte in fast allen Krankenhäusern zu einer Verringerung der

Behandlungskapazitäten. Daher enthält die Verordnung auch eine

Liquiditätssicherung für Krankenhäuser ohne eine Anspruchsberechtigung auf

Ausgleichszahlungen. Dabei handelt es sich um Abschlagszahlungen auf ein

abgesenktes Budget basierend auf dem Referenzjahr 2019. Auch diese finanzielle

Unterstützung der Kliniken muss ausgeglichen werden.

Die wichtigsten Szenarien eines Ganzjahresausgleichs 2021 veranschaulicht

folgende grafische Darstellung des DEKV. Im Fokus steht die Veranschaulichung

des Ganzjahresausgleiches, verknüpft mit Über- und Unterzahlungen. Es handelt

sich um eine Orientierungshilfe ohne den Anspruch sämtliche mögliche Szenarien

abzudecken.

Quelle: DEKV, 28.04.2021