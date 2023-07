Grosser Zuwachs bei Abrechnungspruefungen im Krankenhaus

Großer Zuwachs bei Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus (MDK).

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) hat im vergangenen Jahr bundesweit rund 5,7 Millionen sozialmedizinische Stellungnahmen und Gutachten für die gesetzliche Krankenversicherung und rund 2,5 Millionen für die Pflegeversicherung erstellt. Große

Zuwächse gab es bei den Krankenhausabrechnungsprüfungen und in der Pflegebegutachtung. Die MDK bereiten sich auf die Umsetzung der neuen MDK-Qualitätsprüfung in Pflegeheimen ab November vor.

Über 1,1 Millionen Mal beantworteten die MDK-Gutachterinnen und -Gutachter

Fragen zur Arbeitsunfähigkeit, 626.000 Mal zu Vorsorge und Rehabilitation sowie

316.000 Mal zu Hilfsmitteln – zum Beispiel zur medizinischen Notwendigkeit

eines bestimmten Blutzuckermessgerätes oder einer Prothese. Knapp 340.000 Mal

nahmen die Gutachter zu ambulanten Leistungen Stellung. Im Vordergrund der

sozialmedizinischen Begutachtung steht die Frage, ob eine Leistung im

Einzelfall medizinisch notwendig und von der Solidargemeinschaft zu tragen ist.

„Der MDK stellt mit seiner unabhängigen Begutachtung und Beratung sicher, dass

die Leistungen nach objektiven medizinischen Kriterien allen Versicherten zu

gleichen Bedingungen zugutekommen“, sagt Dr. Ulf Sengebusch, Geschäftsführer

des MDK Sachsen bei der Vorstellung der Zahlen.

Gesetzgeber muss Anreize für korrekte Krankenhausabrechnungen schaffen

Im Bereich der Krankenhausleistungen hat der MDK im Jahr 2018 über drei

Millionen Einzelfälle bearbeitet. Große Zuwächse gab es bei den

Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus: 2,6 Millionen Gutachten erstellten die

Medizinischen Dienste im Auftrag der Krankenkassen in diesem Bereich. Ergebnis:

Jede zweite geprüfte Rechnung war falsch und führte zu

Rückerstattungsansprüchen. „Im Falle einer überhöhten Rechnung riskiert das

Krankenhaus lediglich, dass die Krankenkasse auf den sachlich korrekten Betrag

kürzt. Aus Sicht der Medizinischen Dienste ist der Gesetzgeber gefordert,

Anreize für das korrekte Abrechnen von stationären Leistungen zu schaffen.

Andernfalls wird sich die Spirale von Falschabrechnungen und MDK-Prüfungen

immer weiter nach oben drehen.“ Die Krankenhäuser sind gesetzlich

verpflichtet, Patientinnen und Patienten nach dem aktuellen Stand des

medizinischen Wissens, aber auch unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zu

behandeln. Die Krankenkassen stehen ihrerseits in der Pflicht, auffällige

Rechnungen vom MDK prüfen zu lassen.

Neue Pflegebegutachtung kommt vielen Versicherten zugute

Die Aufgaben der Medizinischen Dienste wachsen auch im Bereich der

Pflegeversicherung weiter. Allein zwei Millionen Versicherte begutachtete der

MDK zur Feststellung des Grads der Pflegebedürftigkeit. Positiv wirkte sich

dabei die neue Pflegebegutachtung aus. „Seit Einführung des neuen

Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Jahr 2017 erhalten viel mehr pflegebedürftige

Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung. Sie profitieren davon, dass die

Pflegebedürftigkeit in allen wesentlichen Lebensbereichen abgebildet wird“,

erläutert Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des MDS. Die jährlichen

Versichertenbefragungen belegen ebenfalls die hohe Zufriedenheit mit der

Begutachtung. So gaben knapp 88 Prozent der Befragten an, dass sie mit der

Pflegebegutachtung insgesamt zufrieden sind.

Vorbereitungen für neue MDK-Qualitätsprüfung laufen auf Hochtouren

„Das neue Prüfverfahren wird noch viel stärker als bisher die bewohnerbezogene

Qualität ins Zentrum der MDK-Qualitätsprüfung rücken. Im Fokus steht, welche

Pflegequalität beim pflegebedürftigen Menschen tatsächlich ankommt“, sagt Pick.

Themen wie die Förderung der Mobilität, die Unterstützung bei herausforderndem

Verhalten und die soziale Betreuung werden neue Prüfinhalte für den MDK sein.

Das neue Qualitätssystem wird auch die interne Qualitätssicherung in den Heimen

stärken, weil sie halbjährlich Qualitätsdaten über ihre Bewohner erfassen und

an eine Datenauswertungsstelle übermitteln müssen. Bei der MDK-Qualitätsprüfung

werden der pflegefachliche Austausch und die Beratung der Einrichtungen weiter

gestärkt. Und auch die sogenannte Qualitätstransparenz – also das bisherige

Darstellen der Pflegequalität in Pflegenoten – wird sich ab 2020 grundlegend

verändern. Ab dann werden für die Verbraucher umfassende Informationen über die

Pflegeeinrichtungen im Internet zur Verfügung stehen und die bisherigen

Pflegenoten ablösen.

Quelle: MDK, 11.04.2019