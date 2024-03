Hartmannbund erwartet klares Signal des Ärztetages zur grundlegenden Reform des DRG-Systems

Klares Signal zur Überwindung des bestehenden DRG-Fallpauschalensystems gefordert (Presseaussendung).

Der Hartmannbund erwartet vom Deutschen Ärztetag ein klares Signal zur Notwendigkeit der Überwindung des bestehenden DRG-Fallpauschalensystems. „Wir brauchen unverzüglich eine grundlegende Reform der bisherigen erlösorientierten Krankenhausbetriebsmittelfinanzierung. Hier hat die Politik dringend ihre Hausaufgaben zu machen“, sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises „Ärzte in der stationären Versorgung“ des Hartmannbundes, Dr. Dr. Galina Fischer. Das bestehende fallzahlabhängige Betriebskosten-Entgeltsystem gerate zunehmend an

seine Grenzen. „Kostensteigerungen beim Personal, durch teure Medikamente oder

etwa durch steigende Energiekosten werden aufgrund der gedeckelten

Entgeltfortschreibungen nicht ausgeglichen, die Kosten steigen schneller als

die Entgelte“, machte Fischer deutlich. Dazu komme der Investitionsdruck, der

bei ausbleibenden oder nicht ausreichenden Finanzmitteln der Länder immer

häufiger über die fallzahlabhängig gezahlten Betriebskosten zu bewältigen

seien, da die Investitionskostenzuschüsse der Länder bei seit Jahren

rückläufiger Investitionsquote unzureichend sind. Fischer: „Ein künftiges

Finanzierungssystem muss sich – soll es der Versorgungswirklichkeit endlich

wieder gerecht werden – gemäß dem krankenhausindividuellen Auftrag prioritär an

Kriterien wie tatsächlich erbrachte Leistungen, tatsächlicher Personalbedarf,

Personalentwicklung, Flächendeckung und Vorhalteleistungen ausrichten“. Darüber

hinaus müssten, auch als Lehre aus der Corona-Pandemie, die Unterschiede der

Kostenstrukturen der Krankenhäuser stärker abgebildet und eine Kombination aus

erlösunabhängigen pauschalierten Vergütungskomponenten zur Deckung von

fallzahlunabhängigen Vorhaltekosten – unter Einschluss der Personalkosten –

sowie einem fallzahlabhängigen Vergütungsanteil gebildet werden.

Anders als öffentlich immer wieder betont, handele es sich bei der

Krankenhausvergütung eben nicht um ein marktwirtschaftliches Preissystem,

sondern sie basiere auf einer statistischen Auswertung von Kostendaten

einzelner Krankenhäuser, womit Normbereiche definiert würden, „Ausreißer“

außerhalb dieser Norm aber unberücksichtigt blieben. „Ohne ausreichende

Differenzierung erhalten alle Krankenhäuser, unabhängig vom Leistungsspektrum,

Größe, Auslastung, Aufgabenbereich, Kooperationen etc. im Wesentlichen die

gleichen Entgeltpauschalen, obwohl sie erkennbar ungleiche Kosten haben“,

kritisierte Fischer. Kliniken, die nicht – z.B. durch Spezialisierung –

unattraktive Leistungen und Kostenausreißer „aussortierten“, machten Verluste

oder bewegten sich wirtschaftlich zumindest auf schwierigem Terrain,

insbesondere wenn Versorgungsaufträge nicht delegiert werden könnten.

„Auch wenn die beschriebenen Fehlentwicklungen seit Jahren diskutiert werden,

haben sie doch gerade unter dem Brennglas der Corona-Pandemie eine noch

deutlichere Ausprägung erfahren, so dass die Probleme nicht mehr länger

ignorieren werden dürfen“, so Fischer abschließend. Daher brauche es dringend

nicht nur eine Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung, sondern auch des

Vergütungssystems. In diesem Sinne begrüße man auch ausdrücklich die Petition

der „Bunten Kittel“ zur Abschaffung des DRG-Systems, die heute in Berlin dem

Bundesministerium für Gesundheit übergeben wird.

Quelle: Presseaussendung, 19.05.2022