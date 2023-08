Krankenkassen riskieren Versorgung von Patienten in Krisenzeiten - Hohe Belastung für Krankenhauspersonal durch unnötige bürokratische Hürden (Asklepios).

Die Krankenhäuser der Asklepios Gruppe in Bayern bereiten sich seit Wochen mit Hochdruck auf die zu erwartende weitere Ausbreitung der Coronavirus Pandemie und einen Anstieg stationärer Covid-19 Fälle vor. Sie sind gemäß der Empfehlungen des RKI gut gerüstet. Dennoch bedeutet diese Situation eine hohe

Belastung für unser medizinisches Personal. Ungeachtet dessen halten die

Krankenkassen auch weiterhin an Prüfpflichten fest, binden so in den

Krankenhäusern dringend für die Patientenversorgung benötigtes Personal und

riskieren damit das Wohl der Patienten.

Asklepios Regionalgeschäftsführer Bayern Dr. Joachim Ramming

Im Auftrag der Krankenkassen prüft der MDK Bayern als größter medizinischer

Dienst der Krankenversicherung in Deutschland unter anderem die Abrechnungen

der Krankenhäuser für vom Krankenhaus erbrachte Leistungen. Normalerweise

geschieht diese Prüfung in Bayern überwiegend über Falldialoge. Prüfer des MDK

besuchen auf Geheiß der Krankenkassen die Häuser vor Ort und führen die Prüfung

der Akten im Austausch mit den Fallmanagern der Krankenhäuser durch. Aus

Gründen des Infektionsschutzes in Zeiten der COVID-19 Pandemie wurden diese vor

Ort -Prüfungen zu Recht mit Wirkung vom 17.03.2020 ausgesetzt. Dennoch halten

die Krankenkassen weiterhin an der gesetzlich festgelegten Prüfverpflichtung

fest und fordert die Kliniken nun auf, die entsprechenden Akten zu kopieren und

postalisch einzureichen.

„Selbst bei der, im Rahmen des vom Bundestag beschlossenen

COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, vorgesehen Prüfquote von nur 5 Prozent

für das Jahr 2020 und der noch nicht geprüften Altfälle aus 2019 müssten in

den kommenden Wochen in jeder einzelnen Klinik rund 1.000 Akten kopiert und

verschickt werden. Das führt dazu, dass unsere Mitarbeiter, anstatt sich um die

Versorgung der Patienten kümmern zu können, stattdessen durch einen nicht

zumutbaren Bürokratieaufwand gebunden werden“, betont der Asklepios

Regionalgeschäftsführer Bayern Dr. Joachim Ramming. Die Forderung der

Krankenkassen geht damit nicht nur zu Lasten unserer Mitarbeiter, sondern auch

zu Lasten der Versorgung der Patienten.

„Unser gemeinsames Ziel, sollte es daher sein, im gemeinsamen Dialog aller

Beteiligter (MDK, Krankenkassen, Gesundheitsministerium eine Lösung zu

erreichen und den Krankenhäusern in Krisenzeiten wie diesen, Prüfungen

vorübergehend zu ersparen“, so Dr. Ramming weiter. Auch die Bayerische

Krankenhaus Gesellschaft (BKG) setzt sich für ein entsprechendes Vorgehen ein.

„Es geht hier nicht darum, dass wir uns vor entsprechenden Prüfverfahren

drücken wollen, sondern einzig um das Wohl unserer Mitarbeiter und Patienten in

dieser Ausnahmesituation. Wir müssen alle gemeinsam unsere Kräfte bündeln, um

diese Pandemie zu bewältigen. Dabei sollten wir vor allem unsere Mitarbeiter,

die rund um die Uhr für die Versorgung unserer Patienten im Einsatz sind und

einen super Job machen, vor unnötigen bürokratischen Belastungen schützen“, so

Dr. Ramming weiter.

Quelle: Asklepios, 26.03.2020