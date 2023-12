Hüft- und Knieprothesen für Jüngere und in Spezialfällen: Kostendruck gefährdet qualitativ hochwertige Versorgung (DGOU).

Wer ein Ersatzgelenk von Hüfte oder Knie benötigt, sollte das auf sein Alter, seine Gesundheit und Lebensumstände zugeschnittene Implantat erhalten, fordert die AE – Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik. Denn je nach individueller Ausgangssituation sind unterschiedliche Modelle und Materialien geeignet. Doch

insbesondere Fachkliniken, die sich auf die Versorgung mit Endoprothesen

spezialisiert haben, geraten mit diesem patientenbezogenen und auf

Langfristigkeit angelegten Ansatz zunehmend unter Kostendruck. Der Grund ist

eine sinkende Vergütung der Sachkosten durch die gesetzlichen und privaten

Krankenkassen im Rahmen der sogenannten Fallpauschalen. Dadurch führt der

Einsatz von hochwertigen und länger haltbaren und damit teureren Implantaten,

wie sie besonders für Jüngere und Aktive – aber auch in der Spezialversorgung –

infrage kommen, zu Verlusten, heißt es von der Fachgesellschaft. Auf der

Pressekonferenz der AE am 28. November 2019 in Berlin diskutieren Experten, was

eine gute Behandlung ausmacht und was Patienten darüber wissen sollten. Sie

findet im Vorfeld des 21. AE-Jahreskongresses vom 6. bis zum 7. Dezember 2019

in Düsseldorf statt.

Ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk – das brauchen doch nur Senioren, denken

viele. Doch von den knapp 240.000 Patienten, die im Jahr 2018 eine Hüftprothese

erhalten haben, war etwa jeder sechste jünger als 60 (38.500 Patienten) (1). Zu

den Ursachen gehören Verschleiß durch Leistungssport, starkes Übergewicht,

Rheuma oder eine Fehlbildung des Gelenks. Benötigt ein jüngerer, mobiler

Patient eine künstliche Hüfte, ist vor allem die lange Haltbarkeit wichtig,

sagt Prof. Dr. Karl-Dieter Heller, Chefarzt der Orthopädischen Klinik am

Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig. „Von besonderer Bedeutung ist hier

die sogenannte Gleitpaarung aus der künstlichen Gelenkpfanne und der

Gelenkkugel. Die verwendeten Materialien sollten möglichst reibungsarm sein.

Dann nämlich erzeugen sie weniger Abrieb und halten länger.“ Für diese

Patienten sei deshalb die Kombination Keramik-Keramik beziehungsweise modernes

hochvernetzes Polyethylen mit Keramik am besten, sagt Heller, der Vizepräsident

der AE ist. „Damit ist mehr körperliche Aktivität möglich, und man kann

gleichzeitig einen belastenden Implantatwechsel möglichst lange hinauszögern.“

Demgegenüber reiche für Ältere meist die Standardversorgung. Gemessen an ihrer

statistisch gesehenen Restlebenserwartung kommen bei ihnen eventuelle Nachteile

einer preiswerteren Kombination nicht mehr zum Tragen.

Der Preisunterschied zwischen der Standardversorgung und der abriebfesteren

Lösung kann bis zu 1000 Euro betragen. Die Crux: „Entscheiden wir uns zum Wohl

des Patienten für eine teurere Lösung, zahlen wir drauf“, sagt Heller. Denn

mittlerweile seien die erstatteten Sachkosten für Prothesen auf einem Tiefpunkt

angelangt. Der Grund: Im deutschen Fallpauschalensystem erhalten Kliniken immer

den gleichen Betrag für den Eingriff. „Die sogenannten DRGs für Hüft- und

Knieprothesen unterscheiden nicht nach hochwertigen oder weniger hochwertigen

Materialien, modernen oder länger auf dem Markt befindlichen Implantaten,

ebenso wenig wie nach jungen und alten Patienten“, sagt der Orthopäde und

Unfallchirurg. Der Erstattungsbetrag orientiert sich vielmehr am Mittelwert der

Kosten aller einkaufenden Kliniken. „Diese versuchen, letztendlich alle unter

dem Mittelwert zu bleiben.“ Dadurch haben Kliniken, die nicht in einem

Klinikverbund sind oder hochwertig einkaufen, Nachteile: ihre Sachkosten sind

höher, als im Mittelwert veranschlagt. „Dies führt langfristig dazu, dass man

eine schwarze Null nur erwirtschaften kann, wenn man weniger Sachkosten

einsetzt als im Durchschnitt. Ein gefährlicher Kellertreppeneffekt.“

Ein weiterer Punkt: Durch die zu knappe Kalkulation fehle auch das Polster zur

Querfinanzierung besonders kostenaufwendiger Fälle. Dazu gehören etwa Patienten

mit einer schwierigen Ausgangssituation wie fortgeschrittenes Rheuma, komplexen

Wechseloperationen oder einer Implantat-Infektion. Ebenso seien Investitionen

in vielversprechende neue Technologien wie Robotik nicht mehr möglich.

Besonders betroffen von der Unterfinanzierung sind die spezialisierten

Fachkliniken und Zentren. Sie können die Verluste nicht durch anderweitige

Leistungen abfedern. Ein Dilemma, findet Heller: „Denn es sind ja gerade diese

Einrichtungen, die dank ihrer Erfahrung, Spezialisierung – und meist einer

Zertifizierung nach EndoCert der DGOOC (2) – in der Regel die beste Versorgung

erbringen.“ Dies zeige auch die aktuelle Auswertung des Endoprothesenregisters

Deutschland (EPRD) der DGOOC (3). Heller spricht sich deshalb für einen für

Zentrums- und Qualitätszuschlag aus: „Es darf nicht darum gehen, bei der

Erst-Operation durch eine günstige Standardversorgung vermeintlich zu sparen.

Das Ziel sollte vielmehr sein, von vorneherein eine langfristig gute Qualität

zu liefern. So vermeiden wir auch die Folgekosten durch zweitbeste Lösungen.

Das ist auch volkswirtschaftlich gesehen besser.“

Auf der Pressekonferenz der AE am 28. November 2019 in Berlin erläutern

Experten die unterschiedlichen Versorgungsmöglichkeiten und diskutieren, wie

viel uns Mobilität als Basis von Gesundheit und sozialer Teilhabe wert sein

sollte.

Quellen:

(1) Statistisches Bundesamt

(2) EndoCert, Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie

und orthopädischen Chirurgie (DGOOC) für Kliniken, die Endoprothesen

implantieren

(3) Endoprothesenregister Deutschland (EPRD): Jahresbericht 2019, zu beziehen

über die Website des Endoprothesenregisters Deutschland

Quelle: DGOU, 21.11.2019