ICD-10-GM 2022: BfArM veröffentlicht endgültige Fassung (DIMDI).

Das BfArM hat die endgültige Fassung der ICD-10-GM Version 2022 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification) veröffentlicht. Die ICD-10-GM bildet zusammen mit dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) die Basis

für die Entgeltsysteme in der ambulanten und stationären Versorgung sowie weiteren

Anwendungsbereichen. In die neue Version flossen 46 Vorschläge ein, zumeist von

medizinischen Fachgesellschaften, Fachleuten aus der Ärzteschaft, Krankenkassen

und Kliniken sowie aus weiteren Organisationen der Selbstverwaltung im

Gesundheitswesen.

Wichtige inhaltliche Änderungen in der Version 2022

Adipositas: Einführung neuer 5-Steller, um die Adipositas Grad III (WHO)

spezifischer nach der Höhe des BMI kodieren zu können.

Hydronephrose durch Nieren- und Ureterstein sowie Pyonephrose: Einführung neuer

5-Steller, um die der Hydronephrose zugrundeliegende Obstruktion nach

Steinlokalisation zu differenzieren und um die einer Pyonephrose

zugrundeliegenden Zustände spezifischer kodieren zu können.

Cholangitis: Einführung neuer 5-Steller, um die primär sklerosierende und die

sekundär sklerosierende Cholangitis spezifischer kodieren zu können.

COVID-19: Aufnahme von durch die WHO mit Inhalt belegten Schlüsselnummern in

modifizierter Form für die Impfung gegen COVID-19 und mögliche unerwünschte

Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen. Die entsprechenden

Schlüsselnummern wurden bereits Anfang dieses Jahres von der WHO als

„Notfallschlüsselnummern“ aktiviert und können auch schon mit der ICD-10-GM

2021 angewendet werden.

Diagnosen müssen im ambulanten und stationären Bereich nach der ICD-10-GM

verschlüsselt werden. Die Verschlüsselung erfolgt auf der Basis des

Systematischen Verzeichnisses der ICD-10-GM. Das zugehörige Alphabetische

Verzeichnis mit seiner umfangreichen Sammlung an Krankheitsbezeichnungen und

Synonymen erleichtert die Arbeit in der Praxis. Ärzte und Dokumentare in

Krankenhäusern sind verpflichtet, bei der Kodierung die Deutschen

Kodierrichtlinien (DKR) in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen; für

psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen gelten die Deutschen

Kodierrichtlinien für die Psychiatrie/Psychosomatik (DKR-Psych). Die

Kodierrichtlinien werden von den Selbstverwaltungspartnern gemeinsam

vereinbart.

Seit Version 2019 gibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine regelmäßigen

Aktualisierungen mehr für die ICD-10 heraus. Jedoch werden von der WHO nicht

belegte Schlüsselnummern bei Bedarf mit Inhalt belegt und in ggf. modifizierter

Form in die ICD-10-GM übernommen. Zudem werden bei Bedarf neue nicht belegte

Schlüsselnummern als Platzhalter für zukünftige Anforderungen eingeführt. Für

die ICD-10-GM 2022 kommt beides zum Tragen.

Der Kommentar im Vorspann des Systematischen Verzeichnisses erläutert wichtige

Neuerungen in den einzelnen Kapiteln. Alle Änderungen im Detail sind in der

Aktualisierungsliste enthalten. Die Differenzliste enthält die Änderungen der

endgültigen Fassung gegenüber der Vorabfassung.

Das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM 2022 wird an die Änderungen im

Systematischen Verzeichnis angepasst und in Kürze ebenfalls veröffentlicht.

Über unterjährige Fehlerkorrekturen und Aktualisierungen informieren wir

ausschließlich über unseren Newsletter "Klassifikationen Aktuell".

Quelle: DIMDI, 21.09.2021