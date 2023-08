ICD-10-WHO Version 2019 veröffentlicht (DIMDI).

Das DIMDI veröffentlicht die ICD-10-WHO Version 2019, die deutsche Übersetzung der englischen Originalfassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die

Klassifikation dient in Deutschland unter anderem der Verschlüsselung von

Todesursachen für die Todesursachenstatistik.

In die neue Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und

verwandter Gesundheitsprobleme flossen zahlreiche Änderungen der WHO ein, die

seit dem 1. Januar 2019 gültig sind.

[...]

Quelle: DIMDI, 21.01.2019