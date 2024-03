ICD-11: Einblick in erste Version der deutschen ICD-11-Übersetzung (BfArM).

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) stellt auf seiner Internetseite eine erste Version einer deutschen ICD-11-Übersetzung für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung. Diese erste Fassung ist noch nicht für die reguläre Kodierung im

Gesundheitswesen freigegeben. Die ICD-11 wurde im Mai 2019 von der WHA72 (72nd World Health Assembly) verabschiedet und trat am 1. Januar 2022 in Kraft. Seitdem können die

Mitgliedsstaaten der WHO ihre Mortalitätsdaten ICD-11-kodiert an die WHO

berichten. Erst nach einer flexiblen Übergangszeit von mindestens fünf Jahren

soll die Berichterstattung nur noch ICD-11-kodiert erfolgen.

[...]

ICD-11 für die Todesursachenkodierung

Die ICD-11 wird perspektivisch die ICD-10 der WHO ablösen, die in Deutschland

für die Todesursachenverschlüsselung angewendet wird. Daneben gibt es die

ICD-10-GM (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und

verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification). Sie ist die

amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und

stationären Versorgung in Deutschland. Hierbei handelt es sich um eine auf das

deutsche Gesundheitssystem angepasste Version der ICD-10 der WHO, die zusammen

mit dem Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) die Basis für die

Entgeltsysteme in der ambulanten und stationären Versorgung bildet. Für den

Anwendungsbereich Morbiditätskodierung wird die ICD-10-GM bis auf Weiteres

gültig bleiben.

[...]

Quelle: BfArM, 16.03.2022