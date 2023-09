ICD-O-3 Zweite Revision 2019: Publikation gestartet (BfArm).

Das BfArM hat mit der Publikation der ICD-O-3 Zweite Revision 2019 begonnen: Ab sofort finden Sie die Onlinefassung und die ClaML-Fassung der ICD-O-3 2019 auf unseren Internetseiten. Weitere Formate folgen in Kürze. Die Morphologie der Neubildungen der Internationalen Klassifikation der Krankheiten für die Onkologie,

Dritte Ausgabe (ICD-O-3) dient zur Verschlüsselung von Tumorerkrankungen in Krebsregistern. Sie wurde 2019 von der

International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) im Auftrag der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) aktualisiert. Die neue Zweite Revision der

ICD-O-3 löst damit die seit 2014 im Einsatz befindliche Erste Revision ab.

Bisher hat die WHO die aktualisierten Systematiken zur Morphologie und zur

Topographie zur Verfügung gestellt. Die übrigen Teile der Klassifikation

(Einleitung, Kodierrichtlinien mit Beispielen, Alphabetisches Verzeichnis etc.)

liegen noch nicht in einer aktualisierten Fassung vor. Die Veröffentlichung der

internationalen Referenzfassung durch die WHO soll jedoch in Kürze erfolgen.

In der Onlinefassung finden Sie unter Ergänzende Informationen eine Liste der

Änderungen in der Systematik zur Morphologie als dem zentralen Teil der

ICD-O-3. Anwender können sich so einen Überblick über Änderungen verschaffen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ergeben sich für die Systematik zur Topographie

keine kodierrelevanten Änderungen.

Die Referenzfassung der ICD-O-3 Zweite Revision 2019 als PDF veröffentlichen

wir, sobald die übrigen Klassifikationsteile aktualisiert sind. Wir werden

folgende Formate bereitstellen: die Buchfassungen (PDF, HTML), die

ClaML/XML-Fassung (vormals Metadaten) und eine Änderungsliste zu den

systematischen Teilen der Klassifikation.

Quelle: BfArm, 10.12.2020