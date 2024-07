Investitionsfinanzierung durch die Länder bleibt ein Trauerspiel: Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern 2021 (DKG, PDF, 4 MB).

Auch im ersten Pandemiejahr 2020 sind die Bundesländer ihrer Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung der Investitionen der Krankenhäuser nicht nachgekommen. Das ergibt die jüngste von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) erhobene Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den Bundesländern 2021. Damit

setzt sich das seit drei Jahrzehnten anhaltende Problem der chronischen Unterfinanzierung der Kliniken im Investitionsbereich fort. Mit den Mitteln der Länder finanzieren

Krankenhäuser ihre notwendigen Investitionen, zum Beispiel im Gebäude,

Medizintechnik und Digitalisierung. Nach wie vor klafft eine Milliardenlücke

zwischen dem notwendigen Bedarf in diesem Bereich und der von den Ländern

tatsächlich getragenen Finanzierung. So betrug der ermittelte

Investitionsbedarf der Kliniken 2020 mehr als sechs Milliarden Euro. Dem stehen

nur rund drei Milliarden Euro gegenüber, die die Länder für

Klinik-Investitionen getragen haben. Inflationsbereinigt hat sich die

Fördersumme seit 1991 damit beinahe halbiert.

„Wenn Kliniken aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, spielen die

ausbleibenden Investitionskosten immer eine maßgebliche Rolle. Dieser kalte

Strukturwandel durch Unterfinanzierung war schon vor dem Ausbruch der

Corona-Pandemie ein Trauerspiel für die stationäre Versorgung. Dass es so nicht

weitergeht, haben die vergangenen zwei Jahre noch einmal untermauert. Solange

Bund und Länder ihren gesetzlichen Pflichten zur Finanzierung der Krankenhäuser

nicht nachkommen, bleiben alle Zusicherungen der Politik, zur Verbesserung der

Lage in den Krankenhäusern Sonntagsreden“, sagt der Vorstandsvorsitzende der

DKG, Dr. Gerald Gaß. Ein Lichtblick sei, dass der Krankenhauszukunftsfonds mit

vier Milliarden Euro die Digitalisierung in den Kliniken unterstützt. „Die

Daten- und Meldeproblematik bei wichtigen Kennziffern zur Corona-Pandemie ist

entscheidend auf die mangelhafte Digitalisierung des deutschen

Gesundheitswesens zurückzuführen. Hier muss aber allen klar sein, dass der

Krankenhauszukunftsfonds einen Impuls gibt, die Finanzierung der

Digitalisierung aber verstetigt werden muss. Generell muss die

Investitionskostenfinanzierung in ausreichendem Umfang und langfristig

verlässlich gesichert werden. Hier ist der Bund gefragt, denn die Länder können

die Lasten offenbar kaum aus eigener Kraft stemmen“, erklärt

DKG-Vorstandvorsitzender Gaß.

Die Bestandsaufnahme ist als Anlage beigefügt.

Quelle: DKG, 17.01.2022