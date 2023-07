Katholische Krankenhäuser fordern Inflationsausgleich und Planungssicherheit

Aufschlag von rund vier Prozent auf jede Krankenhausrechnung bei allen Kliniken würde schnell und unbürokratisch funktionieren (KKVD).

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) fordert einen finanziellen Inflationsausgleich für alle Krankenhäuser. Durch die rasant steigenden Kosten für Energie, Waren und Dienstleistungen kommen immer mehr Kliniken finanziell an ihr Limit, so der Verband. Wenn die Politik nicht schnell

handele, drohe im Herbst eine Versorgungskrise im Krankenhausbereich.

Kliniken stehen mit dem Rücken zur Wand

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands

Deutschlands (kkvd): „Die Bundesregierung muss endlich handeln. Die

Krankenhäuser müssen derzeit explodierende Kosten für Gas und Energie, aber

auch für Medikamente, Hygienemittel, Verbrauchsmaterialien für Pflege und

Operationen sowie Dienstleistungen stemmen. Dabei stehen die Häuser mit dem

Rücken zur Wand, da sie diese enormen Preissteigerungen nicht auf die

Kostenträger umlegen können. Für freigemeinnützige Kliniken kommt hinzu, dass

anders als bei öffentlichen Krankenhäusern mögliche Liquiditäts- und

Finanzierungslücken in der Bilanz am Ende nicht über die kommunalen Haushalte

aufgefangen werden. Schnell und unbürokratisch wäre ein Aufschlag von rund vier

Prozent auf jede Krankenhausrechnung bei allen Kliniken, der vom Bund

finanziert und von den Krankenkassen ausgezahlt wird.“

Für den Herbst wird derzeit eine Inflationsrate von bis zu zehn Prozent

vorhergesagt. Die Kliniken können für ihre Leistungen im Fallpauschalen-System

nur Festpreise verlangen. Für das Jahr 2022 ist hier lediglich eine Steigerung

von 2,32 Prozent für die Kliniken vorgesehen. Für das Jahr 2023 geht die

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) davon aus, dass die Kliniken insgesamt

mit einer finanziellen Unterdeckung von 10 Milliarden Euro konfrontiert sein

werden.

Versorgungskrise im Krankenhausbereich droht

„Bekommen die Kliniken hier nicht schnell Planungssicherheit, liegt ein sehr

schwieriger Herbst vor uns. Auf den Krankenhausstationen sind die Folgen der

Pandemie unvermindert zu spüren und eine weitere Corona-Infektionswelle im

Herbst ist nicht ausgeschlossen. Das Personal in den Krankenhäusern ist

dauerüberlastet. Wenn sich nun Personalmangel und finanzielle Gründe

kumulieren, führt dies zwangsläufig zu einer Versorgungskrise im

Krankenhausbereich. Kliniken müssen dann Stationen zeitweise schließen und ihr

Versorgungsangebote deutlich zurückfahren. Leidtragende sind die Patientinnen

und Patienten, die auf eine schnelle und bestmögliche Hilfe hoffen, genauso wie

das ärztliche und pflegerische Personal in unseren Kliniken. Eine solche

Versorgungskrise darf nicht eintreten“, so Rümmelin abschließend.

Gemeinsamer Hilferuf an die Politik

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Spitzenverbände und die 16

Landeskrankenhausgesellschaften treten derzeit gemeinsam an die Öffentlichkeit,

um auf die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser vor dem

Hintergrund von Inflation und Pandemie aufmerksam zu machen. Unter dem Motto

„Alarmstufe Rot: Krankenhäuser in Gefahr“ finden bis zum 29. September

unterschiedliche Aktionen in allen Bundesländern statt.

Zudem hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Petition an den Deutschen

Bundestag formuliert. Hier können die Anliegen der Krankenhäuser mit wenigen

Klicks unterstützt werden. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur

Mitzeichnung finden sich unter dem folgenden Link:

http://openpetition.de/!AlarmstufeRot

Quelle: KKVD, 08.09.2022