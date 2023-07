Kliniken in Sachsen-Anhalt geraten in Geldnot

Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt warnen angesichts steigender Kosten vor Versorgungsengpässen und Insolvenzen (KGSAN).

Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Lage fordern die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt Bundes- und Landesregierung dazu auf, umgehend zu handeln und einen Inflationsausgleich einzuführen. Bundesweit schreiben in diesem Jahr 60 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen, ein Fünftel rechnet sogar damit,

keine Kredite mehr zu erhalten. Im kommenden Jahr droht die Lage noch weiter zu eskalieren mit dann bis zu 80 Prozent Kliniken in der Verlustzone. Das hat

jüngst eine RWI-Studie zur wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser ergeben. Die

Lage ist auch in Sachsen-Anhalt sehr angespannt. „Wir benötigen jetzt so

schnell wie möglich einen Inflationsausgleich und das Wiederanlaufen der

Corona-Hilfen. Die Krankenhäuser dürfen mit den gestiegenen Kosten nicht mehr

allein gelassen werden. Die meisten Häuser sind gezwungen, mehr auszugeben als

sie einnehmen. Das Letzte, was wir jetzt vor Corona-Herbst und -Winter

benötigen, sind weitere wirtschaftlich bedingte Abteilungs- und

Krankenhausschließungen. Wenn Karl Lauterbach als verantwortlicher

Bundesminister nicht handelt, übernimmt er durch seine Untätigkeit die

Verantwortung für Krankenhausschließungen, Wartelisten und überfüllte

Notaufnahmen auch in unserem Bundesland“, sagt Prof. Dr. med. Wolfgang Schütte,

Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt. „Wir erwarten, dass

auch Frau Ministerin Grimm-Benne im Interesse der Patientinnen und Patienten

hier bei uns in Sachsen-Anhalt gegenüber dem Bundesminister diese Verantwortung

zum Handeln einfordert.“

Krankenhäuser macht die Teuerung besonders zu schaffen, da sie die Mehrkosten

nicht weitergeben können, wie es ansonsten in der Wirtschaft üblich ist. Der

Hintergrund: Die Vergütungen der Krankenkassen, die den Betrieb der

Krankenhäuser finanzieren, sind vom Gesetzgeber so streng limitiert, dass sie

für die Krankenhäuser keine Möglichkeit bieten, die tatsächlichen

Preissteigerungen voll zu refinanzieren. In der Konsequenz bleibt den Kliniken

nur die Möglichkeit, sich auftürmende Verluste durch Personalabbau zu

begrenzen. Damit gehen dann in der Regel auch Bettensperrungen und

schlimmstenfalls sogar Standortschließungen einher. Die Lücken in der

Versorgung werden im Herbst und im kommenden Jahr für die Menschen auch in

Sachsen-Anhalt spürbar werden.

KGSAN-Geschäftsführer Dr. Gösta Heelemann spricht mit Blick auf die aktuelle

und für Herbst prognostizierte Corona-Lage von düsteren Aussichten. „Ende Juni

sind alle Corona-Hilfen des Bundes für die Krankenhäuser ausgelaufen. Es gibt

derzeit keinen einzigen Euro, um den Mehraufwand für Hygiene, Isolierung und

Behandlung zu refinanzieren. Der Bundesminister talkt in allen Medien über die

verheerenden Auswirkungen von Corona und lässt gleichzeitig die Krankenhäuser

im Regen stehen. Auch hier wird er seiner Verantwortung für eine stabile

Gesundheitsversorgung nicht gerecht“. Mehr als zwei Jahre Pandemie haben die

Krankenhäuser bereits wirtschaftlich und personell extrem herausgefordert. Im

Herbst und Winter steht eine noch nicht absehbare weitere Infektionswelle

bevor, die die Krankenhäuser wieder verstärkt fordern wird. Zu all diesen

Herausforderungen kommt nun noch die Inflation hinzu, verschärft durch noch

einmal besonders stark gestiegene Energiepreise, die die sehr energieintensiven

Krankenhäuser besonders treffen. „Wir müssen feststellen, dass der

Bundesgesundheitsminister seit seinem Amtsantritt mit seiner Politik die

berechtigten Anliegen der Krankenhäuser, ihrer Beschäftigten und letztendlich

auch der Patienten ignoriert. Die Folgen dieser Politik werden über kurz oder

lang für uns alle spürbar werden“, so Heelemann.

Die Preissteigerungen bei Gas und Energie, mit denen die sachsen-anhaltischen

Krankenhäuser bereits heute konfrontiert sind, liegen zwischen 30 und 200 %.

Das hat jüngst eine Umfrage der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt ergeben.

Ein Krankenhaus in Sachsen-Anhalt mit etwa 500 Betten wird nach aktuellen

Berechnungen im Jahr 2023 über 3 Millionen Euro mehr für Gas und Strom bezahlen

als im Jahr 2022. Allein das macht hochgerechnet auf alle Kliniken in

Sachsen-Anhalt einen Fehlbetrag von rund 100 Millionen Euro – Mehrausgaben in

Millionenhöhe, die nicht gedeckt sind. Die Umfrageergebnisse decken sich mit

denen der bundesweiten Blitzumfrage des Deutschen Krankenhausinstitutes vom

August 2022 (s. Anlage).

Für das Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis, eines der größten Arbeitgeber im

südlichen Sachsen-Anhalt, stellt sich die aktuelle Preissituation wie folgt

dar: „Die zusätzliche Kostenbelastung durch die bereits eingetretenen und die

für die kommenden Wochen und Monate zu erwartenden Preissteigerungen beträgt

allein für das Jahr 2022 rund 600.000 Euro“, erklärt Klinikgeschäftsführer Lutz

Heimann. „Das entspricht einem Anstieg im Bereich der Sachkosten von rund 10

Prozent. Demgegenüber stieg der Landesbasisfallwert, der die Höhe unserer

Erlöse maßgeblich mitbestimmt, nur um 2,31 Prozent. Die Zahlen verdeutlichen,

wie dringend wir auf ein gesetzliches Sofortmaßnahmenpaket, in dessen Zentrum

ein Inflationsausgleich für alle Krankenhäuser stehen muss, angewiesen sind“,

so Heimann.



Zwischen dem 5. und 29. September 2022 treten Deutsche Krankenhausgesellschaft

und die 16 Landeskrankenhausgesellschaften gemeinsam an die Öffentlichkeit, um

auf die prekäre wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser vor dem Hintergrund

von Inflation und Pandemie aufmerksam zu machen. Die Krankenhäuser fordern

dabei vor allem einen Inflationsausgleich, um kurzfristig wirtschaftlich

handlungsfähig zu bleiben. Die Aktion findet in unterschiedlicher Form in allen

Bundesländern statt.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung, 07.09.2022