Kliniken müssen Pflegekosten seit zwei Jahren vorfinanzieren (Pressemitteilung).

Verzögerungstaktik der Krankenkassen verhindert vielfach den Abschluss der Pflegebudgets. Berlin, d. 25. Februar 2022. Vielleicht erinnern sich manche Gesundheitspolitiker noch: Es war politischer Wille, die Pflege auskömmlich zu finanzieren. Deshalb wurden die Budgets

für diesen wichtigen Bereich aus den Fallpauschalen ausgegliedert – Budgets, die mit den Krankenkassen für jedes Krankenhaus einzeln verhandelt werden müssen. „Hier ist allerdings eine Unwucht

entstanden, die sehr vielen Häusern sehr große Sorgen macht und sie immer

weiter in finanzielle Schwierigkeiten bringt“, erklärte VKD-Präsident Dr. Josef

Düllings im Rahmen einer Sitzung des VKD-Präsidiums. Das Gremium beschäftigte

sich in dieser Woche einmal mehr u.a. mit dieser Situation.

Bisher hat nur ein Drittel der Krankenhäuser für 2020! ein Pflegebudget

aushandeln können – und das unter Inkaufnahme überbordender Nachweispflichten.

In Bayern ist die Situation zwar deutlich besser, aber das ist die Ausnahme.

Für das Jahr 2021 sieht es noch schlechter aus. Bereits vorliegende

Vereinbarungen kamen zudem vielerorts nur deshalb zustande, weil die

betreffenden Kliniken wegen fehlender Liquidität zustimmen mussten. Dr.

Düllings: „Das alles konterkariert das Ziel einer vollumfänglichen

Pflegefinanzierung. Ein Unding auch angesichts des bekanntlich erheblichen

Fachkräftemangels.“

Fehlende Vereinbarungen bedeuteten für die betroffenen Krankenhäuser, dass sie

die Kosten für die Pflege vorfinanzieren mussten. Das tun sie inzwischen seit

zwei Jahren! Zudem wissen sie nicht, ob sie das verauslagte Geld auch

tatsächlich in der notwendigen Höhe (irgendwann) zurückbekommen werden. Dies in

einer Situation, in der – man kann nicht oft genug darauf hinweisen – die

Mehrzahl der Kliniken ohnehin bereits finanzielle Schwierigkeiten hat.

In einem offenen Brief haben VKD-Präsident Dr. Josef Düllings und

Geschäftsführer Dr. Jens-Uwe Schreck die Mitglieder des

Bundestags-Gesundheitsausschusses bereits auf diese Schieflage aufmerksam

gemacht. Das Präsidium verwies jetzt nochmals auf die Notwendigkeit, diese

prekäre Lage sehr schnell zu beenden.

Damit die Finanzierung der Pflege künftig rechtlich sicherer erfolgt, fordert

der VKD, dass die derzeit überbordenden Nachweispflichten und der Umfang der

beizubringenden Unterlagen durch den Gesetzgeber definiert und auf ein

sinnvolles Maß reduziert werden. VKD-Pressesprecher Dr. Falko Milski betont:

„Art und Ausmaß der Nachweise dürfen nicht auf die Ortsebene und in den

Ermessenspielraum der Krankenkassen verlagert werden. Die Krankenkassen müssen

endlich begreife, dass es sich beim Pflegebudget um eine

IST-Kosten-Finanzierung handelt.“

Eine Anpassung des vorläufigen Pflegeentgeltwertes könne gegebenenfalls die

Kassen zur Beschleunigung der Verhandlungen motivieren. Auch die gesetzliche

Dynamisierung eines bereits vereinbarten Pflegeentgeltwertes könne hilfreich

sein, da Krankenhäuser ohne Budgetabschluss auf den des vorausgegangenen

Vereinbarungszeitraum zurückfielen und zwischenzeitlich erfolgte tarifliche

Anpassungen dann nicht berücksichtigt würden.

„Wir sind inzwischen im Jahr 2022. Wie lange sollen die Krankenhäuser noch die

Pflegebudgets für die Krankenkassen vorstrecken? Wenn diese ihre

Verzögerungstaktik nicht aufgeben, muss der Gesetzgeber mit entsprechenden

Regelungen eingreifen“, so der VKD-Präsident. So gehe es jedenfalls nicht

weiter.

Quelle: Pressemitteilung, 25.02.2022