Kodierhandbuch Geriatrie 2021 (Buchhandel).

Ziel des Kodierhandbuchs ist es, dem therapeutischen Team in der Geriatrie eine leicht verständliche, praxisnahe Unterstützung in der täglichen Kodierung zu geben und somit den erforderlichen täglichen Aufwand für eine fach- und sachgerechte Abbildung der erbrachten Leistungen in der Behandlung geriatrischer

Patienten zu minimieren. Darüber hinaus werden dem erfahrenen Kodierer weiterführende Informationen vermittelt und strukturelle Zusammenhänge

und Überlegungen im Fallpauschalensystem verdeutlicht. Das Kodierhandbuch

Geriatrie 2021 wurde mit Blick auf die Änderungen der ICD-10-GM, OPS, Deutsche

Kodierrichtlinien etc. aktualisiert. Das leistungsrechtliche Kapitel, welches

sich u.a. mit aktueller Rechtsprechung und der Prüfverfahrensvereinbarung

(PrüfvV) beschäftigt, wurde umfassend ausgebaut und sucht im Rahmen von

Kodierhilfen seinesgleichen. Auch in dieser Ausgabe werden die wichtigsten

Kodierregeln unter Berücksichtigung geriatrischer Probleme erläutert sowie

allgemeine und spezifische Dokumentationshinweise gegeben. Die aktualisierten

Auslegungshinweise des Bundesverbandes Geriatrie und der MDK-Gemeinschaft sind

ebenfalls Bestandteil dieses Buches. Die vorliegende Ausgabe wurde unter

Beachtung der Deutschen Kodierrichtlinien Version 2021 und auf Grundlage von

ICD-10-GM Version 2021 und OPS Version 2021 erstellt.

Quelle: Buchhandel, 02.01.2021