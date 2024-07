Kodierhandbuch Geriatrie 2022: Der rote Faden für die Kodier-Landschaft als Buch und Datenbank (Bundesverband Geriatrie).

Mit dem Kodierhandbuch Geriatrie aktualisiert der Bundesverband Geriatrie alljährlich sein bewährtes Tool für die praxisnahe Unterstützung bei der täglichen Kodierung. Um dabei den Bedürfnissen des sich stetig wandelnden Gesundheitssystems gerecht zu werden, ist das Fachbuch ab der Ausgabe 2022 als

Hybridversion erhältlich. Das hat viele gute Gründe: Die Kombination von Printwerk und Online-Datenbank unterstützt nicht nur die moderne, effiziente

Krankenhausabrechnung. Zudem lässt sich durch unterjährige Updates die

Datenbank regelmäßig an den neuesten Stand anpassen, wodurch aktueller

Wissenstransfer ermöglicht wird. Verlinkungen und eine gezielte Suchfunktion

machen das Kodierhandbuch Geriatrie 2022 zur anwenderfreundlichen Kodierhilfe.

Inhaltlich knüpft das Tool 2022 an die Vorauflagen an. Denn das DRG-System hat

durch seine konsequente Weiterentwicklung einen hohen Differenzierungsgrad

erreicht. Gleichzeitig ist ein hochkomplexes Fallpauschalensystem entstanden,

welches in ein dynamisches Begleitwerk der Krankenhausfinanzierung eingebettet

ist. Ob Anpassungen der Klassifikationssysteme an das pandemische Geschehen,

Entscheidungen des Schlichtungsausschusses oder Urteile der

Sozialgerichtsbarkeit – aktuelle leistungsrechtliche Entwicklungen bedürfen

frühzeitiger und zielgerichteter Anpassungen der krankenhausinternen

Organisationsstrukturen.

Darüber hinaus gibt das Handbuch wichtige Hinweise zu zukünftigen

Entwicklungen. Insbesondere werden die formal-rechtlichen Grundlagen des

Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes sowie des MDK-Reformgesetzes unter

geriatriespezifischen Gesichtspunkten analysiert und die daraus resultierenden

kurzfristigen sowie mittel- bis langfristigen Auswirkungen diskutiert. Das

multiprofessionelle Autorenteam garantiert dabei eine vielschichtige

Betrachtung der gesundheitspolitischen und kodierrechtlichen

Fragestellungen.

Herausgeber: Bundesverband Geriatrie e.V.

Verlag: Kohlhammer

Zielgruppe: alle Professionen, die sich mit Kodierfragen der Geriatrie

beschäftigen

Preise: als Einzelplatzlizenz inkl. Printwerk (430 Seiten) 59,00 €/Jahr, als

Zweiplatzlizenz inkl. Printwerk (430 Seiten) 89,00 €/Jahr

Quelle: Bundesverband Geriatrie, 02.12.2021