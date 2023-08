Aktualisierte Kodierinformation der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19). Vielen Dank an Dr. Bartkowski (MediClass GmbH, PDF, 43 kB).

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome

coronavirus 2 [SARS 2] / 2019-nCoV / Wuhan coronavirus / Human coronavirus 2019

[HCoV-19]) ist Ursache einer Pandemie mit Erkrankungen auch in Europa und

Deutschland (Coronavirus-Krankheit-2019 [COVID-19]). Die Krankheitserscheinungen

ähneln dem "schweren akuten respiratorischen Syndrom" (SARS), welches durch das

verwandte SARS-Coronavirus ausgelöst wurde und 2003 zu einem sich selbst

limitierenden Ausbruch geführt hat [1, 2]. Die WHO hatte für SARS im Jahre 2004 den

ICD-10-Reservekode U04.9 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS], nicht

näher bezeichnet freigegeben.

Neue Zusatzkodes für SARS-CoV-2

Am 17.02.2020 wurde von WHO und DIMDI der Reservekode U07.1! für die „neue“

Coronavirus-Krankheit (COVID-19) freigegeben und die Verwendung in Deutschland

"ab sofort" verbindlich gemacht [3]. Damit wird der bereits existierende (obligate)

Sekundärkode B97.2! Koronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen

Kapiteln klassifiziert sind spezifisch ergänzt. In der Schweiz ist die Angabe beider

Sekundärkodes vorgesehen. Ob in Deutschland auf die (redundante) Angabe von

B97.2! zu verzichten ist, wird z.Zt. noch diskutiert.

[...]

Quelle: MediClass GmbH, 19.03.2020