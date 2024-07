Kodierleitfaden zum OPS 2022: Psychosoziale Leistungen im somatischen Akutkrankenhaus dokumentieren und kodieren (Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Versorgung im Akutkrankenhaus, PDF, 875 kB).

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchte die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Versorgung im Akutkrankenhaus (BAG-PVA) mit dem vorliegenden Kodierleitfaden dazu beitragen, dass psychosoziale Interventionen auch im OPS (Operationen-und Prozeduren-Schlüssel) für das Jahr 2022 möglichst umfassend

und richtig kodiert werden können. Im Vergleich zum Jahr 2021 liegen diesmal ausschließlich kleinere redaktionelle und sprachliche Änderungen vor, die keine inhaltliche Auswirkung für psychosoziale Tätigkeiten mit sich

bringen. Nach nunmehr 18 Jahren scheinen sich die wesentlichen Elemente des OPS- Katalogs also weitgehend „eingespielt“ zu haben, und neue für uns relevante Codes wurden nicht aufgenommen.

Eine gute und möglichst vollständige Dokumentation aller psychosozialen

Tätigkeiten im DRG-System dient der Qualitätssicherung und der Transparenz im

offiziellen System; die Kodierung zahlreicher Komplexcodes bei medizinischen Hauptdiagnosen wird so erst möglich.

