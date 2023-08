Kostenausgliederung Pflege am Bett DRG Fallpauschalen

Kostenausgliederung der Pflege am Bett - Vereinbarung einer bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten (Das Krankenhaus 02/2019).

Ehe im September das DRG-System für 2020 ohne Kostengewichte für die Pflege am Bett präsentiert werden kann, müssen in enger Zeitfolge wichtige Entscheidungen von den DRG-Selbstverwaltungspartnern getroffen werden. Ende Januar war Termin für die erste im Gesetz

vorgesehene Etappe: Die Vereinbarung einer bundeseinheitlichen Definition der auszugliedernden Pflegepersonalkosten. Die maßgebliche Schwierigkeit besteht vor allem darin, die Trennlinie zur Pflege am Bett zu ziehen. Nur die Pflege am Bett wird in die neue

Finanzierungsform überführt.

[...]



Quelle: Das Krankenhaus 02/2019, 31.01.2019