Krankenhäuser brauchen in Pandemie-Zeiten Sicherheit, Perspektive und nachhaltige Hilfen (Ärztekammer Westfalen-Lippe).

Gerade in Pandemie-Zeiten benötigen die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen nach Ansicht der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) finanzielle Sicherheit und strukturelle Perspektive, sagt Kammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle, der ein Ende der derzeitigen Behelfsstrukturen fordert. Die Zeit von Plastikzelten

vor den Kliniken für die Patientenversorgung und Plastikwänden in den Häusern,

um Normalstationen von Infektionsbereichen abzuschirmen, muss vorbei sein. Was

wir brauchen, sind nachhaltige Hilfen für die Krankenhäuser sowie eine

sofortige Budgetgarantie für die Kliniken, die Covid-19-Patienten versorgen.

Die entsprechenden Fördermittel müssen schnell und unbürokratisch fließen.“ In

diesem Zusammenhang sei es begrüßenswert, dass NRW die Mittel für die

Krankenhausinvestitionen um eine Milliarde aufgestockt habe. Damit sollten die

Kliniken bei dem notwendigen Um- oder Ausbau von bestehenden Stationen zu

Infektions-, Abklärungs- und Quarantäneeinheiten unterstützt werden. „Hier kann

das Land finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um die Patienten und das

Personal aus den bestehenden Provisorien zu befreien.“ Auch müsse über die

Wiedereinführung einer Freihaltepauschale für die Krankenhäuser dringend

nachgedacht werden.

Gehle verweist auf den deutlich erhöhten Personal- und auch Materialaufwand im

stationären Sektor, der sich während einer Pandemie nicht nur auf den

Intensivstationen und bei der Intensivpflege, sondern auch im Normalbetrieb

niederschlage. Die Auslastung der Intensivbetten steige stark und die Belastung

der Kliniken werde in absehbarer Zeit das Limit des Leistbaren erreichen. Der

Präsident der ÄKWL zählt auf: Für die Intensivversorgung von Covid-19-Patienten

sei eine pflegerische 1:1- sowie eine ärztliche 2:1-Behandlung erforderlich.

Normalstationen würden aktuell in der Epidemie quasi zu Stationen der

Intensivüberwachungspflege mit hohem pflegerischen Aufwand umfunktioniert,

dafür erforderliches Personal aus anderen Bereichen der Kliniken abgezogen und

diese Stationen wiederum heruntergefahren. Dort stünden dann weniger Betten für

die normale Leistungserbringung zur Verfügung, was wiederum erhebliche

Einnahmeverluste nach sich ziehe. Screening, Testung und Schutzmaßnahmen in

Ambulanzen, Notaufnahmen und Eingangsbereichen erforderten zusätzliches

Personal. Und: Durch die Schutzkleidung werde die Arbeit zeitaufwendiger.

„Die Corona-Pandemie zeigt die Bedeutung der Intensivmedizin und der

Infektiologie auf. Diese klinischen Bereiche müssen dringend mittels einer

entsprechenden Krankenhausinvestitionsfinanzierung und durch eine Reform des

DRG-Systems in der Krankenhausvergütung gestärkt werden.“ Die Behandlung von

Covid-19 und anderen aufwendigen Infektionserkrankungen würden nämlich nicht

durch das DRG-System abgebildet. Daher sollte allen Krankenhäusern, die

aufgrund der Behandlung von Covid-19-Patienten ihre sonstigen Kapazitäten

einschränken müssen, eine Jahresbudgetgarantie gegeben werden. „Dauerhaft muss

hier eine gerechte Vergütungssystematik hinterlegt werden, die den Aufwand

dieser Infektionserkrankungen refinanziert“, fordert Gehle.

Quelle: Ärztekammer Westfalen-Lippe, 06.11.2020