Krankenhäuser haben nur mit einer soliden Finanzierung eine Zukunft (Klinikverbund Hessen).

Klinikverbund Hessen e. V. fordert Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung über das Krankenhauszukunftsgesetz hinaus. Laut Medienberichten hat der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Bundestag die mangelnde Finanzierung der Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer kritisiert und als Ursache für die Defizite von etwa 40 Prozent

der Krankenhäuser ausgemacht. Für ein Zehntel der Krankenhäuser bestehe demnach

eine erhöhte Insolvenzgefahr. „Auch manche öffentlichen Kliniken in Hessen sind

konkret davon betroffen, schon vor der Pandemie“, sagt Clemens Maurer,

Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen e. V., dem Verband der

öffentlichen Krankenhäuser in Hessen. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

seien die Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung der Kliniken Aufgabe

der Länder. In der Realität müssten die Krankenhäuser den Großteil der

Investitionen jedoch aus eigenen Mitteln, das heißt aus anderen Einnahmen

aufbringen. Das Land Hessen habe zwar in den letzten Jahren die Fördermittel

aufgestockt, es bleibe jedoch auch weiterhin eine große Lücke zu den

tatsächlich notwendigen Investitionen. „Viele der auf Bundeebene in den letzten

Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Krankenhausfinanzierung, wie beispielsweise

die Ausgliederung der Pflegekosten, wären bei einer auskömmlichen

Investitionsfinanzierung gar nicht notwendig gewesen“, ist Maurer überzeugt.

Das sehe wohl auch der Bundesrechnungshof ähnlich.

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz, das derzeit im Bundestag beraten werde,

wolle der Bund zwar den Krankenhäusern bis zu drei Milliarden Euro

bereitstellen, diese seien allerdings zweckgebunden für die Digitalisierung

vorgesehen. Zudem müsse für die Finanzierung entsprechender Projekte knapp ein

Drittel der Kosten anderweitig aufgebracht werden. „Viele öffentliche

Krankenhäuser können diesen Eigenanteil nicht selbst aufbringen und auch die

Kommunen als Träger haben Angesicht anderer coronabedingter Belastungen,

beispielsweise beim öffentlichen Gesundheitsdienst oder bei Schulen und

Kinderbetreuung ebenfalls keine freien Mittel dafür“,stellt Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbunds Hessen fest. Daher

sei das Land aufgefordert, diese Ko-Finanzierung zu übernehmen.

Der mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte Ausbau der Digitalisierung der

Behandlungsprozesse sei sicherlich wichtig und sinnvoll, insofern sei die

Initiative zu begrüßen. „Allerdings braucht es ein langfristiges Gesamtkonzept

für eine solide Krankenhausfinanzierung mit einer umfassenden

Investitionsfinanzierung sowie der Berücksichtigung der notwendigen Vorhaltung

und Daseinsvorsorge“, meint Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des

Klinikverbunds Hessen. Die Pandemie habe verdeutlicht, was der Klinikverbund

bereits seit längerer Zeit vertrete: „Eine Krankenhausfinanzierung, die auf

Kante genäht ist und bei der die Kliniken systembedingt nur über mehr

Leistungen Defizite vermeiden können, gefährdet die Gesundheitsversorgung

insgesamt – insbesondere in Krisensituationen“, stellt Schaffert fest. Daher

beteilige sich der Klinikverbund Hessen unter anderem über die hessische und

die deutsche Krankenhausgesellschaft aktiv an der Erarbeitung eines

langfristigen und zukunftsfähigen Finanzierungskonzepts.

Quelle: Klinikverbund Hessen, 16.09.2020