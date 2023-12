Krankenhäuser in Deutschland. Strukturen - Probleme - Reformen (Bundeszentrale für politische Bildung).

Krankenhäuser sind heutzutage in wohl allen Gesundheitssystemen ein Eckpfeiler der Krankenversorgung.[1] Gemeinsam ist ihnen, dass dort die stationäre Versorgung stattfindet, also jener Teil der Krankenversorgung, der es erfordert, dass die Patientinnen und Patienten in der Einrichtung übernachten und

verpflegt werden. Darüber hinaus nehmen sie auch Aufgaben in der ambulanten Versorgung wahr. Die institutionellen Merkmale von Krankenhäusern, also etwa ihre Größe und Zahl oder die Art ihrer Träger, und ihre Versorgungsfunktionen

können sich sowohl im internationalen Vergleich als auch in jedem einzelnen

Gesundheitssystem erheblich unterscheiden.[2]

[...]

Die sicherlich gravierendste Veränderung der vergangenen Jahrzehnte war die

Umstellung der Vergütung von Krankenhausleistungen auf diagnosebezogene

Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups – DRGs). Im DRG-System richtet sich

die Höhe der Vergütung nach dem Schweregrad der Erkrankung des Patienten, die

mithilfe eines Patientenklassifikationssystems erfasst wird, und nach den

vorgenommenen Eingriffen und therapeutischen Maßnahmen, die aus einem

Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) hervorgehen. Dabei werden einem

Krankenhaus nicht seine realen Kosten, sondern die für den jeweiligen

Behandlungsfall bei Modellkrankenhäusern ermittelten Durchschnittskosten

erstattet.

Finanzielle Anreize und Kalküle bei der Erbringung von Krankenhausleistungen

haben mit der Einführung des DRG-Systems beträchtlich an Bedeutung gewonnen.

Die Krankenhäuser erhalten mit den DRGs einen Anreiz, die Kosten je

Behandlungsfall so weit wie möglich zu senken und die Behandlungsfallzahlen bei

solchen Diagnosen und Eingriffen zu erhöhen, bei denen die Kosten deutlich

unter den DRG-Erlösen liegen. Auf diese Weise haben die DRGs die

"Ökonomisierung" der Krankenhausversorgung, also deren Orientierung an

finanziellen Interessen, weiter gefördert.[18]

DRGs werden kontrovers diskutiert.

[...]

Creative Commons LicenseDieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz "CC

BY-NC-ND 3.0 DE - Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0

Deutschland" veröffentlicht. Autor/-in: Thomas Gerlinger für Aus Politik und

Zeitgeschichte/bpb.de

Sie dürfen den Text unter Nennung der Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 DE und des/der

Autors/-in teilen.

Urheberrechtliche Angaben zu Bildern / Grafiken / Videos finden sich direkt bei

den Abbildungen.

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, 23.07.2021