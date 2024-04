Krankenhäuser in Niedersachsen vor der Zerreißprobe

Wegen Kostenexplosion: Kliniken richten Hilferuf an Politik (NKG).

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) schlägt Alarm. Gemeinsam mit Krankenhäusern aus der Stadt Hannover und im Umland hat der Verband heute unter dem Motto „Die Krankenhäuser in Niedersachsen stehen vor der Zerreißprobe“ auf die massiv angespannte Lage der Kliniken im ganzen Land aufmerksam

gemacht. Anhand von zwei LKW, die symbolisch ein Krankenhausbett auseinanderziehen, wurden die enormen personellen und finanziellen Belastungen dargestellt, denen die Krankenhäuser ausgesetzt sind.

„Die Situation der Krankenhäuser in Niedersachsen ist so angespannt wie nie

zuvor. Zugleich sind die weiteren Aussichten äußerst bedrohlich“, betonte Dr.

Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG, vor dem Neuen Rathaus in Hannover.

„Wir appellieren eindringlich an die politisch Verantwortlichen, alles in ihrer

Macht Stehende zu tun, um Schaden von den Krankenhäusern, ihren Beschäftigten

und nicht zuletzt den Patienten abzuwenden. Die Lage ist ernst und die Zeit

drängt“, sagte Dr. Aldag in Anwesenheit von Niedersachsens

Gesundheitsministerin Daniela Behrens. Bei der Veranstaltung in Hannover

handelte es sich um den Auftakt zu einer landesweiten Aktion der

niedersächsischen Krankenhäuser.

Ministerin Behrens zeigte Verständnis für die aktuellen Herausforderungen der

Krankenhäuser. „Wir haben verlässliche und leistungsfähige Krankenhäuser, und

das muss auch so bleiben. Denn im Mittelpunkt all unserer Bemühungen muss das

Wohl der Patientinnen und Patienten stehen. Sie müssen bestens versorgt werden.

Das ist der Gradmesser in der Gesundheitspolitik. Die Krankenhäuser sind in

einer ernsten Lage. Die angespannte finanzielle Situation vieler

niedersächsischer Kliniken wird durch die massiven Preissteigerungen und

Probleme bei der Vereinbarung von Pflegebudgets für die Jahre ab 2020

verschärft. Ich halte eine kurzfristige finanzielle Unterstützung der

Krankenhäuser für unabdingbar. Das betrifft vor allem die laufenden

Betriebskosten. Für diese Betriebskostenfinanzierung ist der Bund zuständig.

Ich habe daher Bundesminister Lauterbach bereits im Juni dieses Jahres um

schnellstmögliche Umsetzung einer finanziellen Unterstützung der Kliniken, zum

Beispiel durch einen Inflationsausgleich, gebeten.“

Das Land Niedersachsen habe die Investitionsförderung für die Krankenhäuser für

2022 und 2023 um 30 Millionen auf 150 Millionen Euro erhöht, so die Ministerin.

„Damit sind bereits bewilligte, zeitkritische Großprojekte vorerst gesichert.

Darüber hinaus haben wir mit dem novellierten Krankenhausgesetz eine gute

Grundlage geschaffen, um die Krankenhausstruktur in Niedersachsen zukunftsfähig

aufzustellen.“

Dr. Aldag betonte, dass sich die wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser

in Niedersachsen insbesondere durch die starken Kostensteigerungen für Energie,

medizinische Produkte, Medikamente sowie Lebensmittel gegenwärtig bedrohlich

zuspitzt. Aufgrund des starren Finanzierungssystems können Krankenhäuser diese

Mehrkosten nicht in Form von Preiserhöhungen weitergeben. Parallel dazu haben

die Krankenhäuser nach wie vor mit gravierenden personellen und

wirtschaftlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie zu kämpfen. Seit dem

ersatzlosen Auslaufen des Corona-Rettungsschirms im Juni werden die

finanziellen Einbußen jedoch nicht mehr abgefedert.

Fachkräftemangel, überbordende Bürokratie sowie eine ungenügende Investitions-

und reformbedürftige Betriebskostenfinanzierung belasten die Kliniken bereits

seit Jahren, ohne dass eine Verbesserung absehbar ist. Im Gegenteil: Die

wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser verschlechtert sich zunehmend. Umfragen

der NKG zufolge sind inzwischen mehr als drei Viertel der niedersächsischen

Krankenhäuser mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedroht. In den

Vorjahren traf dies auf rund zwei Drittel der Häuser zu.

„Die aktuelle Gemengelage ist für die Krankenhäuser existenzgefährdend. Ihnen

fehlen infolge eines jahrelangen Substanzverzehrs die notwendigen Ressourcen,

um mit Blick auf die gewaltigen Herausforderungen personell und wirtschaftlich

handlungsfähig zu bleiben. Es ist eine gefährliche Illusion zu glauben, dass

die stationäre Versorgung unter diesen Bedingungen künftig flächendeckend und

in der gewohnt hohen Qualität gewährleistet werden kann“, warnte Dr. Aldag.

„Nicht zuletzt angesichts einer erneut drohenden Pandemiewelle im Herbst und

Winter ist jetzt kurzfristig ein Inflationsausgleich zur wirtschaftlichen

Absicherung der Krankenhäuser erforderlich. Eine unkontrollierte Schließung von

Krankenhausstandorten aufgrund wirtschaftlichen Drucks darf es nicht geben“, so

der NKG-Vorsitzende.

Über akute Hilfsmaßnahmen hinaus muss nach Einschätzung der NKG mittelfristig

das System der Krankenhausfinanzierung durch den Bund reformiert werden. Dieses

setze Fehlanreize und hat den Krankenhäusern im bisherigen Verlauf der Pandemie

Defizite beschert, die nicht mehr kompensiert werden können.

In Richtung des Landes Niedersachsen bekräftigte die NKG ihre Forderungen

hinsichtlich einer dauerhaften Erhöhung der Investitionsmittel für

Krankenhausbauprojekte. Die NKG begrüßte ausdrücklich, dass das Land inzwischen

Schritte unternommen habe, um das Finanzierungsniveau in Zukunft anzuheben.

Angesichts eines bestehenden Investitionsstaus von rund 2,5 Milliarden Euro für

bereits geplante Baumaßnahmen von Krankenhäusern in Niedersachsen seien aber

weitere Maßnahmen dringend erforderlich. Mit Blick auf die Investitionen für

Krankenhäuser sei ein grundsätzliches Umdenken notwendig. „Investitionen in

Krankenhäuser sind Investitionen in die Zukunft. Das gilt für eine moderne

Krankenhauslandschaft und die erforderlichen Baumaßnahmen ebenso wie für die

Digitalisierung und den Klimaschutz. Fest steht: Die Krankenhäuser können die

hierfür notwendigen Mittel nicht aus eigener Kraft aufbringen“, unterstrich Dr.

Aldag.

Vordringlich für die NKG sind zudem politische Weichenstellungen für eine

bessere Personalausstattung. Die Pandemie habe klar vor Augen geführt, dass mit

Blick auf die Versorgungssicherheit das Personal der limitierende Faktor ist.

„Die Beschäftigten in den Krankenhäusern sind im dritten Jahr der Pandemie mit

ihren Kräften am Ende. Wiederholte Phasen extremer Belastung haben angesichts

dünner Personaldecken deutliche Spuren bei den Mitarbeitenden hinterlassen.

Aufgrund der Corona-Sommerwelle und den damit einhergehenden Personalausfällen

zeichnet sich auch jetzt keine Erholung ab. Mit Blick auf den Herbst ist das

besorgniserregend“, sagte NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke.

Hilfreich wäre es aus Sicht der NKG, wenn das Klinikpersonal von den

umfangreichen bürokratischen Dokumentationspflichten entbunden werden würde.

Die gewonnene Zeit könnte unmittelbar für die Patientenversorgung genutzt

werden. Zugleich würde eine Rückbesinnung auf die ärztlichen und pflegerischen

Kernaufgaben die Attraktivität der Berufsbilder steigern und somit dem

Fachkräftemangel etwas entgegensetzen. Die Häuser erhielten zudem mehr

Spielraum in der Personalplanung, wenn Pflegepersonaluntergrenzen erneut

ausgesetzt werden.

„Besonders enttäuschend ist, dass das politische Versprechen mit der Einführung

von Pflegebudgets für eine vollständige Finanzierung und damit bessere

Arbeitsbedingungen der Pflegenden zu sorgen, bislang nur unzureichend eingelöst

wurde“, betonte Barbara Schulte, Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur

des KRH Klinikums Region Hannover. „In der Folge bleiben die Krankenhäuser auf

den Kosten für zusätzlich eingestellte Pflegekräfte sitzen.“ Verbandsdirektor

Engelke ergänzte, dass aufgrund des kürzlich vorgelegten Referentenentwurfs für

das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sogar die Gefahr bestehe, dass für weitere

Berufsgruppen in der Pflege die Refinanzierung entfällt „Das konterkariert

sämtliche Anstrengungen der Krankenhäuser zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Wir erwarten, dass die Politik ihre Verantwortung für die Patientinnen und

Patienten umfassend wahrnimmt. Sowohl was die personelle als auch die

finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser anbelangt“, so Engelke.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens betonte, hinsichtlich des vorliegenden

Entwurfes des GKV-Finanzstabilisierungsgesetz werde sich Niedersachsen im

Bundesrat dafür einsetzen, dass die seitens des Bundes vorgesehen Regelungen

zum Pflegebudget abgeändert werden. „Im Sinne einer Stärkung der Pflege muss

eine Refinanzierung der anfallenden pflegerelevanten Personalausgaben über das

Pflegebudget gelingen. Dabei müssen neben Pflegefachkräften auch andere

Gesundheitsfachberufe berücksichtigt werden.“

Quelle: NKG, 25.08.2022