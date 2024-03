Krankenhausfinanzierung: BVMed für umfassende DRG-Reform und qualitätsorientierte Vergütungsmodelle (Pressemitteilung).

Der Bundesverband Medizintechnologie, BVMed, spricht sich für eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung aus. Ein zukünftiges Finanzierungssystem müsse insbesondere qualitätsorientierte

Versorgungsprozesse besser berücksichtigen, fordert der deutsche MedTech-Verband in einem Positionspapier

zur Bundestagswahl 2021. „Wir benötigen eine Überarbeitung des DRG-Systems, in

dem innovative Medizintechnologien und Vorhaltekosten für Medizintechnik sowie

qualitätsorientierte Vergütungsmodelle besser abgebildet werden“, so

BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Der BVMed schlägt hierzu die

Einsetzung einer DRG-Zukunftskommission unter Beteiligung der MedTech-Branche

vor. Das ausführliche BVMed-Positionspapier kann unter www.bvmed.de/positionen

heruntergeladen werden.

Das DRG-System habe zwar dazu beigetragen, Prozesse zu verbessern und

Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Das System gehe jedoch in zunehmendem

Maße mit ungewollten Fehlsteuerungsanreizen einher. Deshalb sei eine umfassende

Reform unvermeidlich. Die Reform des Krankenhaus-Finanzierungssystems sollte

dabei auch Abrechnungsbestimmungen vereinfachen und Vorgaben zur

Mengensteuerung abschaffen.

Die Bundesländer sollten Leistungsbereiche und Leistungsgruppen der

Krankenhäuser differenziert planen und damit eine bedarfsorientierte Versorgung

ohne Fehlsteuerungsanreize gewährleisten. Der BVMed spricht sich zudem für eine

stationäre Grundversorgung und die Konzentration auf spezialisierte Leistungen

aus, um die Leistungsqualität zu erhöhen und Anreize zu wirtschaftlich

begründeten Fallzahlsteigerungen zu vermeiden.

Bei einer Finanzierung der Vorhaltekosten versorgungsrelevanter Krankenhäuser

müssten nach Ansicht des BVMed nicht nur die Personalkosten, sondern auch die

entsprechenden Kosten für Medizinprodukte, beispielsweise für medizinische

Schutzausrüstung und den Infektionsschutz, in ausreichendem Maße berücksichtigt

werden.

Um qualitätsorientierte Vergütungsmodelle voranzutreiben, spricht sich der

BVMed für die Ausweitung von Qualitätsverträgen im Krankenhaus aus. Sie sollten

für alle Indikationen zulässig sein. Bei Verträgen zur besonderen Versorgung

nach § 140a SGB V sollte gesetzlich geregelt werden, dass bei nachgewiesener

erhöhter Qualität der Versorgung auf den Nachweis der Wirtschaftlichkeit

verzichtet werden kann. „Die Qualität der Versorgung muss der primäre

Entscheidungsfaktor sein“, so der MedTech-Verband.

Der BVMed vertritt als Wirtschaftsverband über 220 Industrie- und

Handelsunternehmen der Medizintechnik-Branche. Im BVMed sind u. a. die 20

weltweit größten Medizinproduktehersteller im Verbrauchsgüterbereich

organisiert. Die Medizinprodukteindustrie beschäftigt in Deutschland über

235.000 Menschen und investiert rund 9 Prozent ihres Umsatzes in die Forschung

und Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Der Gesamtumsatz der Branche

liegt bei über 33 Milliarden Euro. Die Exportquote beträgt rund 65 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung, 26.01.2021