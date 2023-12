Krankenhausfinanzierung muss reformiert werden (KKVD).

Im Gesundheitsausschuss des Bundestages findet heute eine Anhörung zur zukünftigen Krankenhausfinanzierung statt. Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) setzt sich für eine tiefgreifende Reform ein und schlägt

einen Umbau des Finanzierungssystems in zwei Schritten vor.

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Die Anträge der Fraktionen

von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zeigen eine zentrale Baustelle der

kommenden Legislaturperiode auf. Die Krankenhausfinanzierung muss reformiert

werden. Bereits vor der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass das jetzige

Finanzierungssystem einer Überarbeitung bedarf. Das Fallpauschalen-System (DRG)

führt bei gleichzeitig zu geringen Investitionsmitteln durch die Bundesländer

zu Fehlanreizen und garantiert keine auskömmliche Finanzierungsgrundlage für

eine verlässliche Versorgung. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass das Thema der

Vorhaltekosten sowie die Berücksichtigung der Bedarfe Eingang in den

politischen Diskurs gefunden haben.“

Der kkvd setzt sich seit langem für diese Forderungen ein. Der Verband schlägt

mit einem eigenen Reformkonzept den Umbau der Krankenhausfinanzierung in zwei

Schritten vor.

„In einem ersten Schritt werden sowohl notwendige Bedarfe als auch

vorzuhaltende Strukturen mittels öffentlicher Qualitäts- und Leistungsdaten,

demografischer Prognosen und Fahrtzeiten ermittelt. Mit diesem Wissen und auf

Grundlage eines ‚Leistungsstärkenmodells‘, mit dem Kapazitäten einer

Erweiterten Versorgung konsequent anhand etablierter Fachdisziplinen neu

ausgerichtet werden, kann Krankenhausplanung ihrem Anspruch gerecht werden.

In einem zweiten Schritt haben bedarfsnotwendige Krankenhäuser in einem

‚Optionsmodell‘ die Möglichkeit, Sicherstellungszuschüsse für die Vorhaltung

bestimmter Leistungen und Strukturen zu erhalten. In Fällen, in denen die

Standardfinanzierung nicht ausreicht, können die Einrichtungen eine

entsprechende Prüfung beantragen. Wenn sie eine Deckungslücke nachweisen

können, beispielsweise durch einen strukturierten und vom Wirtschaftsprüfer

attestierten Nachweis, sollten sie grundsätzlich einen Anspruch auf eine

Vorhaltekostenfinanzierung haben. So kann es gelingen, medizinische Versorgung

wirtschaftlich nachhaltig und im Sinne der Patientinnen und Patienten zu

organisieren“, so Rümmelin abschließend.

Der kkvd hat in einem Positionspapier seine Vorschläge zur Reform der

Krankenhausfinanzierung und -planung zusammengefasst.

Quelle: KKVD, 19.05.2021