Krankenhauskosten 2017 in der Region auf 7,8 Milliarden EUR gestiegen (Statistik Berlin-Brandenburg).

In den 83 Berliner Krankenhäusern fielen 2017 Gesamtkosten in Höhe von 5,3 Milliarden EUR an, in den 57 Brandenburger Krankenhäusern waren es 2,5 Milliarden EUR. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, sind das in Berlin rund 387 Millionen EUR mehr

und in Brandenburg 96 Millionen Euro mehr als 2016.

Den größten Teil der Kosten machten Personalkosten (Berlin 2,9 Milliarden EUR, Brandenburg 1,5

Milliarden EUR) und Sachkosten (Berlin 2,2 Milliarden EUR,

Brandenburg rund 1 Milliarde EUR) aus.

Nach Abzug der Kosten für nichtstationäre Leistungen wie Ambulanzen,

wahlärztliche Leistungen oder vor- und nachstationäre Behandlungen beliefen sich

die Kosten für die stationäre Krankenhausversorgung im Jahr 2017

auf 4,3 Milliarden EUR in Berlin und 2,4 Milliarden EUR in Brandenburg.

Umgerechnet auf die Patientinnen und Patienten (863 070 in Berlin,

567 241 in Brandenburg), die 2017 mit 10,8 Millionen Berechnungs- und

Belegungstagen (6 289 754 in Berlin und 4 468 651 in Brandenburg) vollstationär im

Krankenhaus behandelt wurden, lagen die stationären Krankenhauskosten je Fall bei

4 955 Euro in Berlin und 4 235 Euro in Brandenburg. Das entspricht einem Anstieg

um ungefähr 4 Prozent gegenüber 2016.

Weitere Informationen enthalten die Statistischen Berichte „Krankenhäuser im Land

Berlin / Krankenhäuser im Land Brandenburg 2017, Teil III – Kostennachweis“, die

im Internet unter www.statistik-berlin-brandenburg.de abrufbar sind.

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg, 22.01.2019