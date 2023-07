Gut angelegt: Krankenversicherte setzen 9 Milliarden Euro ihrer Beiträge für die Krankenhausbehandlung ein - Zahlbasisfallwert für Baden-Württemberg i.H.v. 3.672,40 Euro (Pressemitteilung).

Seit dem 01.02.2020 erhalten die Kliniken im Land für die Behandlung von Patientinnen und Patienten 3,77 Prozent mehr als letztes Jahr – wieder ein Plus deutlich oberhalb der Inflationsrate. Darauf einigten sich die gesetzlichen Krankenkassen mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) in

ihren Verhandlungen zum Landesbasisfallwert. Zudem erstatten die Krankenkassen

ab diesem Jahr jeder Klinik 100 Prozent der Personalkosten für Pflegerinnen und

Pfleger in der direkten Patientenversorgung. Bislang galten dafür kalkulierte

Durchschnittswerte. „Wer in Baden-Württemberg ins Krankenhaus kommt, ist

bestens versorgt“, so Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK

Baden-Württemberg. Dies sei das gemeinsame Verdienst der Krankenkassen und der

Kliniken. „Auch in diesem Jahr nehmen die Krankenkassen im Land wieder viel

Geld in die Hand, damit die Krankenhäuser finanziell gut ausgestattet sind.“

Insgesamt flössen an die Kliniken mehr als 9 Milliarden Euro, von denen die AOK

Baden-Württemberg mit rund 45 Prozent den Löwenanteil stemme.

„Wir haben aufgrund der jahrelangen Erfahrung einer guten Zusammenarbeit vor

Ort volles Vertrauen in unsere Krankenhaus-Partner, dass sie die finanziellen

Mittel wie in den Vorjahren richtig einsetzen, um die Menschen im Land in der

gewohnt hohen Qualität zu behandeln“, so Bauernfeind weiter. Dazu seien neben

einer zeitgemäßen medizinischen Ausstattung und exzellenten Ärztinnen und

Ärzten eben auch ausreichend gute und motivierte Pflegerinnen und Pfleger

entscheidend. Die Garantie der 100-Prozent-Finanzierung der Pflegegehälter

verschaffe den Kliniken die notwendigen finanziellen Spielräume, geeignetes

Personal zu halten und zu gewinnen. Dies sei auch eine Anerkennung der

exzellenten Arbeit und des großen Einsatzes, die die Pflegerinnen und Pfleger

Tag für Tag am Bett leisteten. „Natürlich sind das zusätzliche Kosten, die uns

und unseren Versicherten entstehen“, so Bauernfeind. „Doch die halten wir im

Interesse der Patientinnen und Patienten für sehr gut angelegt.“ Nicht

passieren dürfe allerdings, dass es auf der Suche nach dringend benötigtem

Pflegepersonal zu einem Überbietungs- und Abwerbewettbewerb unter den Kliniken

und einer damit verbundenen hausgemachten Lohnkostenexplosion komme. „Denn“, so

Bauernfeind weiter, „der würde dann allein auf dem Rücken der Beitragszahler

ausgetragen, ohne dass sie bei steigenden Kosten eine Gegenleistung

beispielsweise in Form höherer Versorgungsqualität durch insgesamt mehr

Pflegepersonal bekämen.“ Anzeichen dafür gäbe es bislang zum Glück nicht.

Zusatzinformation für die Redaktionen:

Die Krankenkassen im Land und die Baden-Württembergische

Krankenhausgesellschaft legen jährlich in gemeinsamen Verhandlungen den

Landesbasisfallwert (LBFW) fest. Der zahlbare Landesbasisfallwert wird zum

01.02.2020 um 3,77 Prozent von 3.539,12 Euro auf 3.672,40 Euro erhöht. Auf ihm

beruhen die Fallpauschalen, die mit Zu- und Abschlägen die Grundlage für die

Abrechnung der somatischen Krankhäuser bilden. Die Krankenkassen zahlen damit

durchschnittlich deutlich mehr Geld pro stationärer Behandlung an die

somatischen Krankenhäuser als 2019. Ab dem Jahr 2020 werden die

tarifvertraglich bedingten Bruttopersonalkosten für Pflege- und

Pflegehilfspersonal am Bett aus der DRG-Vergütung ausgegliedert und im sog.

Pflegebudget krankenhausindividuell bezahlt.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2020