Landesbasisfallwert 2019 für Berlin i.H.v. 3.532,50 Euro (Pressemitteilung).

Neue Krankenhausentgelte für 2019 in Berlin

Berliner Krankenhausgesellschaft und Verbände der Krankenkassen einigen

sich auf Landesbasisfallwert 2019

Berlin, 14.01.2019. Die Krankenkassenverbände und die Berliner Krankenhausgesellschaft

haben sich für das Jahr 2019 auf einen neuen Landesbasisfallwert

in Berlin, d.h. auf den landeseinheitlichen Durchschnittspreis für Krankenhausleistungen,

geeinigt. Dieser beträgt 3.532,50 Euro.

Die Selbstverwaltung schafft mit der erzielten Vereinbarung die notwendige Rechtsbasis

für das Jahr 2019 für die konkreten Budgetvereinbarungen der Akutkrankenhäuser

in Berlin. Damit haben Krankenhäuser und Krankenkassenverbände in Berlin

jetzt Planungssicherheit für die medizinische und pflegerische Versorgung der Patientinnen

und Patienten. Das Ergebnis schafft Klarheit für die Finanzierung und Abrechnung

von Krankenhausleistungen in der Region. Der neue Landesbasisfallwert

kommt ab 01. Januar 2019 zur Abrechnung.

Der Landesbasisfallwert bildet die Grundlage für die Abrechnung der DRGFallpauschalen

(Diagnosis Related Groups) und bestimmt wesentlich die Höhe der

Krankenhausbudgets.

Quelle: Pressemitteilung, 14.01.2019