Landesbasisfallwert 2021 für Bayern i.H.v. 3.739,35 Euro

Krankenhausfinanzierung 2021 gesichert. Gesetzliche Krankenkassen stellen 9,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Rechtzeitig zum Jahresbeginn haben sich die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und die Bayerische Krankenhausgesellschaft über die Vergütung der Krankenhausleistungen

für das Jahr 2021 auf dem Verhandlungswege geeinigt. Die bayerischen

Krankenhäuser können danach für das laufende Jahr mit einem

Finanzvolumen von insgesamt rund 9,3 Milliarden Euro aus den

Beitragsmitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung rechnen. Damit ist

die Finanzierung der somatischen Krankenhausbehandlungen auch unter

den besonders schwierigen Pandemiebedingungen sichergestellt.

Landesbasisfallwert beträgt 3.739,35 Euro

Der wichtigste Finanzierungsparameter bei der Berechnung des

Gesamtbudgets eines Krankenhauses ist der sogenannte

Landesbasisfallwert. Dieser Euro-Betrag dient der Preiskalkulation und

der Vergütung der einzelnen Behandlungsfälle. Für das Jahr 2021

verständigten sich die Verhandlungspartner auf einen

Landesbasisfallwert in Höhe von 3.739,35 Euro.

In über 250 bayerischen Krankenhäusern erfolgt die Abrechnung der

erbrachten Leistungen über den Landesbasisfallwert als Multiplikator.

Die Krankenhäuser vereinbaren mit den Krankenkassen vor Ort, welche

und wie viele stationäre Behandlungen sie im Jahr 2021 erbringen und

mit dem Landesbasisfallwert abrechnen können.

