Landesbasisfallwert 2022 für Niedersachsen i.H.v. 3.826,15 EUR vereinbart (VdEK).

Krankenkassen vereinbaren Vergütungssteigerungen für Krankenhäuser in Niedersachsen. Hannover, 28. Januar 2022. Die Krankenkassenverbände und die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft haben sich auf höhere Preise für Krankenhausbehandlungen verständigt. Danach steigt

der Preis für eine durchschnittliche Behandlung, der sogenannte Landesbasisfallwert, von bisher 3.739,40 EUR (2021) auf 3.826,15 EUR in diesem

Jahr. Das entspricht einem Plus von 86,75 EUR. Der tatsächliche Preis einer

Behandlung ermittelt sich dann, indem der aktuelle Landesbasisfallwert mit

einem Faktor multipliziert wird, der sich nach dem jeweiligen Behandlungsaufwand

richtet. Beispielsweise werden im Jahr 2022 die Implantation einer

Hüftprothese mit 8.601 EUR und die neurologische Behandlung nach einem akuten

Schlaganfall mit 15.469 EUR vergütet. Insgesamt werden die Krankenkassen damit

voraussichtlich rund 5,4 Milliarden EUR nur für die somatischen Krankenhausbehandlungen

in Niedersachsen bezahlen. Zusätzlich bekommen Krankenhäuser die Pflegekosten

nach individuellem Aufwand erstattet und erhalten darüber hinaus Zuschläge etwa

für Hygiene oder Corona-Schutzmaßnahmen.

„Wir freuen uns, ein einvernehmliches Verhandlungsergebnis mit der

Krankenhausgesellschaft erzielt zu haben. Mit der deutlichen Vergütungssteigerung

tragen wir unseren Teil zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen Versorgung unserer

Versicherten bei“, hieß es von den Krankenkassenverbänden in Niedersachsen.

Bei der Finanzierung der Krankenhäuser tragen die Krankenkassen die

Behandlungskosten, die Länder sind für Bau-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

verantwortlich. Während der für die Behandlungskosten maßgebliche Landesbasisfallwert seit

seiner Einführung 2005 um 37,4 Prozent gestiegen ist, hat das Land Niedersachsen seine

Investitionsfinanzierung seitdem nicht im nötigen Maß erhöht. Das hat zu einer

deutlichen Schieflage in der Krankenhausfinanzierung geführt.

Quelle: VdEK, 28.01.2022