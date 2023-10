Landesbasisfallwert für Sachsen-Anhalt i.H.v. 3.738,74 Euro - Beitragszahler der Krankenkassen in Sachsen-Anhalt stellen 2,3 Milliarden Euro für Krankenhausbehandlungen bereit (Pressemitteilung).

Rund 36 Mio. Euro mehr für die Behandlung in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts. Magdeburg 04.02.2021. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt und die Verbände der Krankenkassen in Sachsen-Anhalt haben sich nach intensiven Verhandlungen über einen Landesbasisfallwert für das Jahr 2021 geeinigt. Der von

den Vertragspartnern vereinbarte landesweit geltende Basisfallwert (LBFW) für die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt beträgt 3.738,74 Euro und liegt

damit rund 75 Euro über dem in 2020 geltenden Wert. Damit stehen den

Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt voraussichtlich circa 36 Millionen Euro mehr

als im letzten Jahr für die Behandlung der Patient*innen zur Verfügung.

Die Herausforderung bei den diesjährigen Verhandlungen lag vor allem in der

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben unter erschwerten Rahmenbedingungen

aufgrund der pandemischen Situation.

Die Krankenhausgesellschaft und die Krankenkassen in Sachsen-Anhalt verhandeln

seit 2005 jährlich den Landesbasisfallwert. Der Abschluss ermöglicht den

Krankenhäusern und Krankenkassen gleichermaßen, auf einer sicheren Grundlage

ihre Budgets für 2021 frühzeitig zu planen. Die Vertragspartner erklärten dazu:

„Nach konstruktiven und fairen Verhandlungen ist es gelungen, für beide Seiten

Planungssicherheit zu erzielen. Die Einigung zeigt, dass die gemeinsame

Selbstverwaltung im Gesundheitswesen funktioniert. Trotz unterschiedlicher

finanzieller Ausgangsbedingungen haben beide Seiten einen tragfähigen

Kompromiss gefunden, der für die Versicherten in Sachsen-Anhalt eine qualitativ

hochwertige stationäre Versorgung sichert.“ Diese Mittel sind zweckgebunden für

die medizinische Versorgung der Patient*innen. Für Investitionen ist weiterhin

das Land zuständig.

Hintergrund

Der Landesbasisfallwert (LBFW) gilt für alle Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt

und bildet die Grundlage für die Abrechnung von Krankenhausleistungen über

Fallpauschalen (DRG). Er bestimmt maßgeblich die Höhe der Preise, die das

Krankenhaus für die medizinische Leistung von den Krankenkassen und privaten

Krankenversicherungsunternehmen vergütet bekommt und damit auch die Höhe des

Finanzvolumens, über das jedes Krankenhaus verfügen kann. Anhand der erwarteten

Fallzahlen können die Krankenkassen ihre Kostenentwicklung abschätzen. Die

Krankenhäuser sind durch die Prognose ihrer Einnahmen in der Lage, die

Vorhaltung zur stationären medizinischen Versorgung und die daraus entstehenden

Kosten sicher zu kalkulieren.

In Sachsen-Anhalt werden in 46 Plankrankenhäusern über 600.000 Patienten pro

Jahr stationär behandelt. Diesen Behandlungsfällen liegt auf Basis des

vereinbarten Landesbasisfallwertes 2021 ein Landesbudget (exklusive Psychiatrie

und Pflegebudget) von ca. 1,81 Milliarden Euro zu Grunde.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration hat die Vereinbarung zum

01.02.2021 genehmigt.

Bitte Beachten

Weitere Informationen u.a. Zur Historie des Landesbasisfallwertes finden Sie

auch auf den einzelnen Internetseiten der o.a. Institutionen.

Quelle: Pressemitteilung, 05.02.2021