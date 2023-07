Landesbasisfallwert Hamburg 2023 i.H.v. 3.997,45 Euro

Landesbasisfallwert 2023: Hamburgs Krankenhäuser erhalten inklusive Pflegebudget rund 2,4 Milliarden Euro für die Behandlung von Patienten (VdEK).

Die Krankenkassen und die Hamburgische Krankenhausgesellschaft haben sich für das Jahr 2023 auf einen Finanzrahmen für Krankenhausbehandlungen geeinigt. In schwierigen Zeiten ist es beiden Seiten gelungen, rechtzeitig und mit Augenmaß eine Vereinbarung zu schließen. Danach beläuft sich der

Durchschnittspreis für Klinikleistungen, der sogenannte Landesbasisfallwert, auf 3.997,45 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich.

Rund 100 Millionen Euro mehr für die Versorgung im Vorjahresvergleich

Dadurch erhalten die Kliniken über die Fallpauschalen insgesamt knapp

2 Milliarden Euro für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Hinzu

kommt, dass die Krankenkassen den Krankenhäusern zusätzlich Kosten für das

Pflegepersonal vergüten. Legt man den hierfür vorgesehenen Finanzierungsrahmen

zugrunde, erhalten die Hamburger Krankenhäuser für ihre Pflegepersonal-Kosten

über 400 Millionen Euro.

Addiert man die Pflegepersonal-Kosten mit den Vergütungen über die

Fallpauschalen, so ergibt sich die Gesamtsumme von rund 2,4 Milliarden Euro,

die 2023 von den Krankenkassen an die Krankenhäuser für Behandlungen fließt.

Dies entspricht einem Plus von rund 100 Millionen Euro im Vorjahresvergleich

(rund 2,3 Milliarden Euro im Jahr 2022).

500.000 Patientinnen und Patienten behandelt

Der Landesbasisfallwert eines Bundeslands dient der Berechnung einzelner

Fallpauschalen - also jenem Betrag, den ein Krankenhaus den Krankenkassen für

einen Behandlungsfall, etwa eine Herz-Operation, eine Geburt oder eine

künstliche Beatmung in Rechnung stellt. Der überwiegende Teil der

Klinikleistungen für Patientinnen und Patienten wird nach diesem System

bezahlt. Der neue Landesbasisfallwert wird ab Jahresbeginn 2023 abgerechnet.

Die Milliarden aus dem Landesbasisfallwert sind zweckgebunden für die Vergütung

der Krankenhausleistungen – für Investitionen in die Krankenhäuser ist

weiterhin das Bundesland Hamburg zuständig. Die Krankenhäuser in der Hansestadt

versorgten den aktuellsten Zahlen zufolge 2021 rund 500.000 Patientinnen und

Patienten. Nach dem Landesbasisfallwert rechnen in Hamburg 30 Kliniken ab.

Quelle: VdEK, 02.02.2023