Modellprojekt: Bayern will Klinikpersonal durch Bürokratie-Abbau entlasten

Modellprojekt mit 18 bayerischen Kliniken soll überbordende Bürokratie-Anforderungen identifizieren (Pressemeldung).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek setzt sich für einen deutlichen Bürokratie-Abbau in den Krankenhäusern ein. Holetschek betonte am Montag in München: „Die Personalsituation in den Krankenhäusern ist seit vielen Jahren durch zahlreiche Faktoren, vor allem Personalmangel und bürokratische

Auflagen, massiv angespannt. Eine Entlastung des Personals durch weniger Bürokratie und weniger Dokumentation ist zwingend erforderlich. Den richtigen Weg wird ein

Modellprojekt aufzeigen, das wir heute gestartet haben.“

Der Minister fügte nach einer Sitzung der entsprechenden Steuerungsgruppe

hinzu: „Gemeinsam mit den Akteuren im Krankenhausbereich haben wir heute das

weitere Vorgehen festgelegt. Ziel des Modellprojekts ist es, mit 18 bayerischen

Krankenhäusern konkrete Ansatzpunkte für den Bürokratieabbau zu entwickeln. Wir

wollen im Rahmen geltenden Rechts vor allem praktikable und

allgemeinverbindliche Vorschläge machen, die jetzt schon umgesetzt werden

können, ohne lange auf die Berliner Ampel-Koalition warten zu müssen.“

Der Minister erläuterte: „Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte brauchen mehr

Freiraum, um sich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Wir brauchen

die Hand am Bett, nicht am Kugelschreiber. Aufwand und Nutzen vieler

bestehender Vorschriften sowie die Belastung und die Wertschätzung gegenüber

den Menschen, die die Patientenversorgung rund um die Uhr sicherstellen, stehen

in keinem Verhältnis mehr zueinander. Wir müssen die Belastung durch Bürokratie

in den Blick nehmen und den Menschen ermöglichen das zu tun, wofür sie

eigentlich brennen: ihren Beruf auszuüben, Menschen zu heilen und zu

versorgen.“

Holetschek unterstrich: „Daher müssen wir rasch die überbordende Bürokratie im

Krankenhaus zurückdrängen. So wird auch die Jobzufriedenheit im Krankenhaus

wieder steigen. Klar ist: Die Qualität der Versorgung darf nicht unter dem

Abbau von Bürokratie leiden. Dafür tragen wir mit dem Modellprojekt Sorge.“

Holetschek ergänzte: „Mit der Steuerungsgruppe ziehen das

Gesundheitsministerium, die Bayerische Krankenhausgesellschaft, die AOK, der

Medizinische Dienst und der Bürokratiebeauftragte der Bayerischen

Staatsregierung an einem Strang. Auf die Konzeptionierung der Untersuchung

folgen die Workshops mit den Praktikern selbst in 18 bayerischen Kliniken,

durchgeführt unter der wissenschaftlichen Begleitung von Professor Andreas

Beivers von der Hochschule Fresenius. Er leitet und moderiert das

Modellprojekt.“

Der Minister erläuterte: „Das Projekt kann nur gelingen, wenn zwischen den

Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen Vertrauen herrscht. Denn auch die

Beteiligten selbst müssen überprüfen, wie sie bürokratische Hürden abbauen

können, wo also beispielsweise Dokumentationsvorschriften oder Prüfpflichten

abgebaut und Prozesse verschlankt und vereinfacht werden können. In den Blick

zu nehmen sind hier besonders die Mehrfachmeldungen von Daten durch die

Krankenhäuser an verschiedene Kassen zur Prüfung. Weitere konkrete Vorschläge

sollen in den Workshops von den Kliniken erarbeitet werden. Die 18 Kliniken

bilden dabei die Vielfalt der Kliniken im Freistaat ab: Sie sind über die

Regierungsbezirke verteilt und vertreten Krankenhäuser aller Größen und

verschiedener Trägerschaften.“

Der Minister kündigte an: „Im Juli wollen wir die Ergebnisse und Vorschläge zum

Bürokratieabbau in den Kliniken vorstellen. Sie sollen die Arbeit in der Praxis

erleichtern und vereinfachen. Allerdings ist klar: Bundesgesetzliche Vorgaben

führen zu Bürokratie. Diese Hürden müssen also vor allem vom Bund abgebaut

werden. Stattdessen baut er bislang immer neue Bürokratie auf. Die

Krankenhausreform, kommt sie nach den Vorstellungen des Bundes, lässt zum

Beispiel noch mehr Bürokratie befürchten. Umso wichtiger ist es, dass das

bayerische Gesundheitsministerium und Professor Beivers jetzt mit den

Praktikerinnen und Praktikern Erleichterungen bei der Bürokratie für alle

Krankenhäuser herausarbeiten. Ich danke allen Beteiligten, die sich im

Modellprojekt engagieren.“

Workshops zum Bürokratieabbau finden in diesen bayerischen Kliniken statt:

1. Barmherzige Brüder Regensburg

2. Bezirkskrankenhaus Günzburg

3. Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg

4. Kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar

5. Kinderklinik Dritter Orden Passau

6. Klinik Kitzinger Land, Kitzingen

7. Kliniken Südostbayern – Traunstein

8. Klinikum Bamberg

9. Klinikum Garmisch-Partenkirchen

10. Klinikum Kulmbach

11. Klinikum Memmingen

12. Klinikum Nürnberg

13. Klinikum Passau

14. Klinikum St. Elisabeth Straubing

15. Klinikum Würzburg Mitte gGmbH (KWM) – Juliusspital Würzburg

16. Klinikverbund Allgäu – Klinikum Kempten

17. Sanaklinikum Hof

18. Stadtkrankenhaus Schwabach

Quelle: Pressemeldung, 27.03.2023