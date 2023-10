Neue / geänderte OPS-Kodes für Medikamente 2021 (Kaysers Consilium, PDF, 457 kB).

OPS Medikament Präparat Indikation Änderung 2021 6-005.j Ustekinumab, parenteral Stelara® Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis Etablierung Dosisklassen (inkl. Kinder) 6-005.m Tocilizumab, intravenös RoActemra® Rheumatoide Arthriits Erweiterung Dosisklassen 6-006.a Paliperidon, parenteral Trevicta® Schizophrenie

Änderung Applikationsform

Intramuskulär > parenteral

6-008.5 Vedolizumab, parenteral Entyvio® Colitis ulcerosa, Morbus Crohn Etablierung Dosisklassen (inkl. Kinder)

6-009.d Elotuzumab, parenteral Empliciti® Multiples Myelom Etablierung Dosisklassen

6-00a.1 Atezolizumab, parenteral Tecentriq®

Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinoms (NSCLC),

Urothelkarzinom

Etablierung Dosisklassen

6-00a.e Ocrelizumab, parenteral Ocrevus® Multiple Sklerose Etablierung Dosisklassen

6-00a.k Venetoclax, oral Venclyxto® CLL Etablierung Dosisklassen (inkl. Kinder)

6-00c.0 Andexanet alfa, parenteral Andexxa® Antidot von Rivaroxaban und Apixaban neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.1 Apalutamid, oral Erleada® Prostatakarzinom neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.2

Betibeglogen Autotemcel,

parenteral

Zynteglo® β-Thalassämie neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.3 Cemiplimab, parenteral Libtayo® Plattenepithelkarzinom (kutan) neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.4 Cenegermin Oxervate® Keratitis neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.5 Dacomitinib, oral Vizimpro® Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinoms (NSCLC) neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.6 Esketamin, nasal Spravato® Depression neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.7 Gilteritinib, oral Xospata® AML neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.8 Lanadelumab, parenteral Takhzyro® Hereditäres Angioödem (HAE) neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

6-00c.9 Larotrectinib, oral Vitrakvi®

Behandlung von TRK-Fusionstumoren

(TRK = Tropomyosin-Rezeptor-Kinase)

neu in Applikation von Medikamenten, Liste 12

Änderungen OPS

Neue Medikamente OPS

