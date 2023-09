Notfallstufenverguetungsvereinbarung 2019

Notfallstufenvergütungsvereinbarung: Vereinbarung über Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung gemäß § 9 Absatz 1a Nummer 5 KHEntgG i. V. m. § 136c Absatz 4 SGB V (Deutsche Krankenhausgesellschaft, PDF, 64 kB).

Gemäß § 9 Abs. 1a Nr. 5 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) sollen die Vertragsparteien auf Bundesebene mit Wirkung für die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die Höhe und die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von

Krankenhäusern an der Notfallversorgung vereinbaren. Die Zu- und Abschläge beziehen sich auf die am 19.04.2018 vom G-BA beschlossenen Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V (G-BA-Beschluss).

DKG und GKV-SV haben sich auf eine Vereinbarung über Zu- und Abschläge für eine

Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an der Notfallversorgung gemäß

§ 9 Absatz 1a Nummer 5 KHEntgG i. V. m. § 136c Absatz 4 SGB V geeinigt

(Anlage). Das Unterschriftenverfahren wurde am 12.12.2018 eingeleitet.

Budgetvereinbarung und Abrechnung

Die Einstufung eines Krankenhausstandortes in eine Notfallstufe bzw. ein Modul

wird in der Budgetverhandlung durch die Vertragsparteien auf Ortsebene

vorgenommen und bleibt jeweils so lange verbindlich, bis die Vertragsparteien

nach § 11 KHEntgG für den folgenden Vereinbarungszeitraum eine neue

Feststellung getroffen haben. Unterjährige Änderungen der Einstufung sind nicht

vorgesehen. Die erstmalige Vereinbarung für das Jahr 2019 gilt unabhängig vom

Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung für den gesamten

Vereinbarungszeitraum 2019.

Die dem Krankenhaus durch Einstufung in eine Notfallstufe bzw. in Modul(e)

zustehende Zuschlagssumme wird über einen Zuschlag je abgerechneten

vollstationären Fall finanziert. Die abzurechnende Höhe des Zuschlags ergibt

sich aus der Division der dem Krankenhaus zustehenden Zuschlagssumme durch die

Zahl der vereinbarten vollstationären Fälle des Krankenhauses im jeweiligen

Vereinbarungszeitraum.

Höhe der Zuschläge bei Teilnahme am gestuften System von Notfallstrukturen

Allgemeine Notfallstufen

Die Vereinbarung sieht für die Teilnahme an den allgemeinen Stufen des Systems

von Notfallstrukturen jährliche Zuschlagspauschalen je Krankenhausstandort

gemäß der Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 KHG in folgender Höhe vor:

Stufe der Basisnotfallversorgung: 153.000 Euro

Stufe der erweiterten Notfallversorgung: 459.000 Euro

Stufe der umfassenden Notfallversorgung: 688.500 Euro

Module

1. Notfallversorgung Kinder

Das Modul Kindernotfallversorgung (§ 25 G-BA-Beschluss) ist analog zu den

allgemeinen Notfallstufen in eine Stufe der Basisnotfallversorgung, eine Stufe

der erweiterten Notfallversorgung und eine Stufe der umfassenden

Notfallversorgung gegliedert. Für die Teilnahme am Modul

Kindernotfallversorgung gibt es einen pauschalen Zuschlag in Höhe einer

anteiligen Zuschlagspauschale für die allgemeine Notfallteilnahme abhängig vom

prozentualen Anteil der Patienten im Alter von unter 18 Jahren bei

Krankenhausaufnahme an allen vollstationären Fällen. Zur Ermittlung des

prozentualen Anteils werden die Patienten im Alter von unter 18 Jahren bei

Krankenhausaufnahme an allen vollstationären Fällen dieses Standortes im

vorangegangenen Vereinbarungsjahr ermittelt. Die Höhe des jährlichen pauschalen

Zuschlags ergibt sich aus dem ermittelten Prozentsatz multipliziert mit der

entsprechenden Zuschlagspauschale der allgemeinen Stufe des Systems der

Notfallversorgung. Bei gleichzeitiger Teilnahme am Modul

Kindernotfallversorgung und an einer der allgemeinen Stufen der

Notfallversorgung bzw. einem anderem Modul sind die Zuschläge additiv zu

vereinbaren.

2. Modul Schwerverletztenversorgung

Sofern die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die Teilnahme eines

Krankenhausstandortes am Modul Schwerverletztenversorgung nach § 24 des

G-BA-Beschlusses festgestellt haben, ist eine jährliche Zuschlagspauschale für

die Stufe der erweiterten Notfallversorgung für diesen Krankenhausstandort zu

vereinbaren. Das Modul kann nur für Krankenhausstandorte vereinbart werden,

welche nicht die Anforderungen an die erweiterte oder die umfassende

Notfallstufe erfüllen.

3. Modul Schlaganfallversorgung und Modul Durchblutungsstörungen am Herzen

Sofern die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die Teilnahme eines

Krankenhausstandortes am Modul Schlaganfallversorgung bzw. Modul

Durchblutungsstörung nach § 27 bzw. 28 des G-BA-Beschlusses festgestellt haben,

ist der prozentuale Anteil der vollstationären Fälle, die im vorangegangenen

Vereinbarungsjahr in einer Stroke Unit bzw. in einer Chest Pain Unit behandelt

wurden, an allen vollstationären Fällen dieses Standortes im vorangegangenen

Vereinbarungsjahr zu ermitteln. Die Höhe des jährlichen pauschalen Zuschlags

für Krankenhausstandorte, für die eine Teilnahme an einem oder beiden dieser

Module festgestellt wurde, ergibt sich aus dem ermittelten Prozentsatz

multipliziert mit der Zuschlagspauschale der Basisnotfallversorgung. Diese

Module können nur für Krankenhausstandorte vereinbart werden, für die keine

Teilnahme an einer der allgemeinen Notfallstufen vereinbart wurde.

4. Modul Spezialversorgung

Sofern die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG die Teilnahme eines

Krankenhausstandortes am Modul Spezialversorgung nach § 26 des G-BA-Beschlusses

festgestellt haben, hat dieser Krankenhausstandort weder Anspruch auf einen

Zuschlag für die Teilnahme an der Notfallversorgung noch sind Abschläge für die

Nichtteilnahme an der Notfallversorgung in Abzug zu bringen.

Zudem haben sich die Vertragsparteien auf Bundesebene darauf verständigt, dass

bei einem Krankenhausstandort, der abweichend von der in der Budgetverhandlung

vereinbarten Nichtteilnahme an der strukturierten Notfallversorgung im

laufenden Kalenderjahr durch krankenhausplanerische Festlegung als Teilnehmer

am Modul Spezialversorgung nach § 26 des G-BA-Beschlusses eingestuft wird, der

Rechnungsabschlag in Höhe von 60 Euro je vollstationären Behandlungsfall für

alle Fälle des Vereinbarungszeitraums, in dem der Feststellungsbescheid

erlassen wird, entfällt.

Abschlagshöhe bei Nichtteilnahme an der Notfallversorgung

Für Krankenhausstandorte, welche nicht am gestuften System der

Notfallversorgung gemäß G-BA-Beschluss teilnehmen, ist ein Abschlag in Höhe von

60 Euro je vollstationären Behandlungsfall am aufnehmenden Krankenhausstandort

zu vereinbaren.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 14.12.2018