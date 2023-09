OPS und ICD-10-GM 2020 Vorschlagsverfahren

OPS und ICD-10-GM: Vorschlagsverfahren für Version 2020 eröffnet (DIMDI).

Ab sofort nimmt das DIMDI Änderungsvorschläge für die Version 2020 der Klassifikationen ICD-10-GM (Internationale Klassifikation der Krankheiten) und OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) entgegen. Beide Klassifikationen dienen in Klinik und Praxis zur

Verschlüsselung von Krankheiten bzw. medizinischen Eingriffen und sind Grundlage für die Entgeltsysteme. Sie werden in einem jährlichen Revisionsverfahren kontinuierlich bearbeitet und angepasst. Das Verfahren berücksichtigt die

Abhängigkeiten zwischen Klassifikationen und Entgeltsystemen ebenso wie die

Verzahnung mit anderen Klassifikationsanwendungen.

Vorschläge für Änderungen

Ihre Änderungsvorschläge können Sie bis zum Einsendeschluss am 28. Februar 2019

einreichen. Nur rechtzeitig eingegangene Vorschläge gelangen in das

Abstimmungsverfahren für die ab 1. Januar 2020 gültigen Versionen 2020 von

ICD-10-GM und OPS.

Vorschläge zum OPS sollten die "Gesichtspunkte für zukünftige Revisionen des

OPS" des Kuratoriums für Fragen der Klassifikationen im Gesundheitswesen (KKG)

berücksichtigen.

Die Vorschläge sollten zudem mit allen für den Vorschlag relevanten

medizinischen Fachgesellschaften, Verbänden oder Organisationen abgestimmt

sein.

Vorliegende schriftliche Erklärungen über die Unterstützung des Vorschlags bzw.

die Mitarbeit am Vorschlag seitens der Fachverbände sind den Vorschlägen

beizufügen.

Änderungsvorschläge zum G-DRG-System und zum PEPP-Entgeltsystem nimmt das

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) entgegen.

Formulare für Änderungsvorschläge

Für ICD und OPS gibt es jeweils ein eigenes Vorschlagsformular. Sie finden die

Links zum Download der Formulare unter:

www.dimdi.de - Klassifikationen - ICD - ICD-10-GM - Vorschlagsverfahren für

ICD-10-GM und OPS

www.dimdi.de - Klassifikationen - OPS - Vorschlagsverfahren für ICD-10-GM und

OPS

Bitte beachten Sie: Wegen der elektronischen Weiterverarbeitung der

eingegebenen Formulardaten nehmen wir nur unveränderte digitale Kopien der

Vorschlagsformulare an.

Vorschläge für 2020 sollten zusammen mit den schriftlichen Erklärungen der

Fachverbände bis zum 28. Februar 2019 beim DIMDI per E-Mail an

vorschlagsverfahren@dimdi.de eingehen. Den fristgerechten Eingang bestätigen

wir Ihnen per E-Mail. Heben Sie bitte diese Eingangsbestätigung als Nachweis

auf. Sollten Sie keine Eingangsbestätigung erhalten, wenden Sie sich umgehend

an unser Helpdesk Klassifikationen.

Publikation der Vorschläge

Alle Vorschläge werden im Downloadcenter Klassifikationen veröffentlicht.

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten auf der

Website nicht einverstanden sein, wird der Vorschlag ohne personenbezogene

Daten ab Seite 4 veröffentlicht.

Quelle: DIMDI, 03.12.2018