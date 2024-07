NKG-Indikator 2021: Pandemie reißt tiefe Löcher in die Krankenhausfinanzierung (Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, PDF, 1,1 MB).

Die wirtschaftliche Situation der Kliniken in Niedersachsen ist so dramatisch wie nie zuvor und wird sich voraussichtlich noch weiter verschlechtern. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) hervor, an der sich 138 der insgesamt 168 Kliniken im Land beteiligt haben. Hauptgründe sind die

unzureichenden Corona-Hilfen, die mangelnde Bereitschaft der Krankenkassen, auskömmliche Pflegebudgets zur Verfügung zu stellen und überbordende bürokratische Dokumentationsanforderungen, die den

Fachkräftemangel weiter verschärfen.

Den Umfrageergebnissen zufolge sind erstmals mehr als drei Viertel der

Krankenhäuser mittel- bis langfristig in ihrer Existenz bedroht. Nur jedes

fünfte Krankenhaus in Niedersachsen wird für das zurückliegende Jahr 2021 ein

positives Betriebsergebnis erzielen können. Im Verlauf des Jahres 2022 erwarten

die Kliniken eine weitere Zuspitzung ihrer wirtschaftlichen Lage. Dann wird der

Erhebung zufolge nur noch jedes zehnte Krankenhaus schwarze Zahlen schreiben.

Wesentlicher Grund für diese dramatische Entwicklung ist die Corona-Pandemie

mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Krankenhäuser. 75 Prozent der

Kliniken geben an, dass sich die geringere Auslastung durch Belegungsrückgänge

und Einschränkungen des Regelbetriebs massiv auf das Leistungsgeschehen und

dessen Refinanzierung auswirken. Und dies liegt nicht an mangelndem Engagement.

Im Gegenteil: Entgegen häufig wiederholter Behauptungen beteiligt sich der

wesentliche Anteil der Krankenhäuser aktiv an der Versorgung von an

Covid19-Erkrankten. Im Vergleich zur Vorjahresumfrage versorgten mit rund 79

Prozent noch einmal mehr Kliniken Covid-19-Erkrankte als im Vorjahr (65

Prozent).

Aus Sicht der NKG besteht akuter Handlungsbedarf, damit die Krankenhäuser auch

weiterhin für die notwendige Versorgung zur Verfügung stehen können. Dafür

benötigen die Kliniken dringend sofortige Maßnahmen zur Liquiditätssicherung.

Sowohl die Nichtbelegung von Krankenhausbetten als auch die vielfach nicht

ausreichende Finanzierung der Pflegepersonalkosten reißen tiefe Löcher in die

Finanzplanung. Darüber hinaus hat die Umfrage gezeigt, dass der von der

Bundespolitik gespannte Corona-Rettungsschirm für 2021 unzureichend war. Rund

83 Prozent der niedersächsischen Krankenhäuser geben an, dass dieser die

Corona-bedingten Verluste des Jahres 2021 nicht ausgleichen wird. Hier ist eine

Anhebung erforderlich ebenso wie eine sachgerechtere Ausgestaltung des im neuen

Pandemiejahr notwendigen umfassenderen Corona-Rettungsschirms 2022.

„Die wirtschaftlichen Aussichten für die Krankenhäuser in Niedersachsen sind

düster. Das ist besonders bitter, weil die Kliniken einen wichtigen Beitrag zur

Bewältigung der Pandemie beigetragen haben und dies weiterhin nach Kräften tun.

Es kann doch nicht sein, dass zu der immensen physischen und emotionalen

Belastung der Beschäftigten jetzt noch die Sorge um den wirtschaftlichen

Fortbestand von Krankenhäusern und somit auch um Arbeitsplätze hinzukommt“,

betont Dr. Hans-Heinrich Aldag, Vorsitzender der NKG. „Die Kliniken und ihre

Mitarbeiter brauchen jetzt dringend ein Signal, dass sie in dieser dramatischen

Situation nicht im Stich gelassen werden“, so Dr. Aldag weiter.

Grotesk für die Krankenhäuser Niedersachsens ist in diesem Zusammenhang, dass

die Verhandlungen der Pflegebudgets mit den Krankenkassen seit zwei Jahren

stocken und somit hohe Beträge zur Finanzierung der Pflegepersonalkosten nicht

fließen. Die Erwartungen der Krankenhäuser zum Pflegebudget, mit dessen

Einführung den Krankenhäusern die vollständige Finanzierung ihrer

Pflegepersonalkosten von der Bundespolitik versprochen wurde, sind daher extrem

pessimistisch. Nur noch knapp 11 Prozent erwarten der Umfrage zufolge eine

Verbesserung der Finanzsituation durch die Einführung des Pflegebudgets. Rund

47 Prozent rechnen sogar mit einer Verschlechterung. „Hinsichtlich der

Zielsetzung des 2019 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetzes ist das ein

Offenbarungseid“, bewertet NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke diese

Ergebnisse.

Trotz aller Widerstände und Hindernisse engagieren sich die Krankenhäuser

weiterhin massiv für die Verbesserung von Ausbildung und

Arbeitsplatzattraktivität. Rund 70 Prozent der Kliniken haben die Anzahl ihrer

Vollkräfte in den zurückliegenden drei Jahren gesteigert und ein Großteil der

Krankenhäuser beabsichtigt auch in den kommenden drei Jahren eine weitere

Aufstockung des Personals. Befragt nach den wesentlichen Herausforderungen in

den kommenden drei Jahren nennen die Krankenhäuser daher an erster Stelle den

Fachkräftemangel. Rund 96 Prozent der befragten Krankenhäuser geben an, dass es

schwierig bzw. sehr schwierig ist, Stellen zu besetzen. In den Krankenhäusern

in Niedersachsen fehlen der Erhebung zufolge durchschnittlich acht Pflegekräfte

je Einrichtung.

Verschärft wird der Fachkräftemangel dadurch, dass der Dokumentationsaufwand in

den Kliniken in den vergangenen Jahren ausgehend von einem hohen Niveau noch

weiter zugenommen hat. Mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser geben an, dass der

Dokumentationsaufwand für das Personal in den vergangenen Jahren stark bzw.

sehr stark angestiegen ist. Diese Entwicklung ist angesichts der

außerordentlichen Belastung der Beschäftigten durch die Corona-Pandemie aus

Sicht der NKG nicht tragbar.

„Die aktuellen Umfrageergebnisse sind alarmierend und markieren einen neuen

Tiefpunkt seit Beginn unserer Erhebungen im Jahr 2010. Gemeinsames Ziel aller

politischen Entscheidungsträger muss es jetzt sein, die Krankenhäuser in

Niedersachsen und ihre Beschäftigten in dieser Krise historischen Ausmaßes

wirtschaftlich abzusichern, um auch künftig eine flächendeckende stationäre

Versorgung zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die Bereitschaft von Politik

und Krankenkassen, die erforderlichen Finanzierungsgrundlagen bereitzustellen“,

unterstreicht Engelke.

An der Befragung für den aktuellen NKG-Indikator haben 138 von insgesamt 168

Krankenhäusern in Niedersachsen teilgenommen. Das entspricht einem Anteil von

rund 82 Prozent der Krankenhäuser im Land. Zugleich stehen die teilnehmenden

Krankenhäuser für rund 87 Prozent der gesamten Krankenhausbetten in

Niedersachsen. Der „NKG-Indikator 2021“ umfasst neben Aussagen zur

wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser viele weitere Ergebnisse zu den

Themenfeldern Personal, Ausbildung, Arbeitsplatzattraktivität,

Dokumentationsaufwand und zukünftigen Herausforderungen für die Kliniken. Er

ist online abrufbar unter: www.nkgev.info/Pressemitteilungen.html

Quelle: Niedersächsische Krankenhausgesellschaft, 05.01.2022