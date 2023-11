Regierungskommission legt Krankenhausreformkonzept vor

Krankenhauskommission legt Reformkonzept vor: Weniger Ökonomie, mehr Medizin (Bundesgesundheitsministerium, PDF, 2 MB).

Die Behandlung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern soll künftig mehr nach medizinischen und weniger nach ökonomischen Kriterien erfolgen. Das empfiehlt die 17-köpfige „Regierungskommission für eine moderne und

bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“. Dafür sollen die Kliniken nach drei

neuen Kriterien honoriert werden: Vorhalteleistungen, Versorgungsstufen und

Leistungsgruppen. Das Fallpauschalensystem müsse entsprechend weiterentwickelt

werden, heißt es in der Empfehlung.

06. Dezember 2022

Diese Empfehlung wird eine Grundlage für unsere große Krankenhausreform sein.

Patientinnen und Patienten sollen sich darauf verlassen können, dass sie

überall, auch in ländlichen Regionen, schnell und gut versorgt werden sowie

medizinische und nicht ökonomische Gründe ihre Behandlung bestimmen. Dafür

müssen wir das Fallpauschalen-System überwinden. Wir haben die Ökonomie zu weit

getrieben. Eine gute Grundversorgung für jeden muss garantiert sein und

Spezialeingriffe müssen auf besonders gut ausgestattete Kliniken konzentriert

werden. Momentan werden zu oft Mittelmaß und Menge honoriert. Künftig sollen

Qualität und Angemessenheit allein die Kriterien für gute Versorgung sein. Ich

danke allen Expertinnen und Experten der Regierungskommission für ihre

hervorragende Arbeit.

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach am 06.12.2022 in der

Bundespressekonferenz:



Die Vorschläge der Regierungskommission im Einzelnen:

1. Vergütung von Vorhalteleistungen

Derzeit erfolgt die Finanzierung von Krankenhausleistungen weitestgehend über

Fallpauschalen (siehe Hintergrund unten). Fixkosten – wie das Vorhalten von

Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik – müssen

überwiegend ebenfalls über die Fallpauschale erwirtschaftet werden. Um die

Bedeutung der Krankenhäuser für die Daseinsvorsorge zu unterstreichen und um

den wirtschaftlichen Druck auf möglichst viele Behandlungsfälle zu senken,

empfiehlt die Regierungskommission, künftig einen festen Betrag als

Vorhaltekosten zu definieren, den Krankenhäuser – je nach ihrer Zuordnung

(siehe Punkte 2 und 3) – erhalten. Damit wird wirtschaftlicher Druck von den

Krankenhäusern genommen.

2. Definition von Krankenhaus-Versorgungsstufen (Leveln)

Die Krankenhausstrukturen in Deutschland sind historisch gewachsen. Jedes

Krankenhaus unterhält unterschiedliche Fachabteilungen und bietet

unterschiedliche Leistungen an. Künftig sollen Krankenhäuser in drei konkrete

Level eingeordnet und entsprechend gefördert werden:

Grundversorgung – medizinisch und pflegerische Basisversorgung, zum Beispiel

grundlegende chirurgische Eingriffe und Notfälle.

Regel- und Schwerpunktversorgung – Krankenhäuser, die im Vergleich zur

Grundversorgung noch weitere Leistungen anbieten.

Maximalversorgung – zum Beispiel Universitätskliniken.

Für jedes Level sollen einheitliche Mindestvoraussetzungen gelten. Damit würden

erstmals einheitliche Standards für die apparative, räumliche und personelle

Ausstattung gelten – und damit die Behandlungsqualität für die Patientinnen und

Patienten maßgeblich erhöht werden.

Den Krankenhäusern des Levels I wird eine besondere Bedeutung zugemessen. Sie

müssen flächendeckend eine wohnortnahe Versorgung garantieren. Sie werden daher

unterteilt in Krankenhäuser, die Notfallversorgung sicherstellen (Level I n)

und solche, die integrierte ambulant/stationäre Versorgung anbieten (Level I

i). Krankenhäuser des Levels I i soll eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur

Überwindung der zu häufig noch stationärer-ambulant getrennten

Gesundheitsversorgung zukommen. Deshalb empfiehlt die Regierungskommission, sie

sektorenübergreifend regional zu planen, sie vollständig aus dem DRG-System

herauszunehmen und über Tagespauschalen zu vergüten. Zudem soll durch

entsprechende gesetzliche Änderungen ermöglicht werden, dass sie unter

pflegerischer Leitung stehen können.

3. Einführung von definierten Leistungsgruppen

Die lediglich grobe Zuweisung von Fachabteilungen (wie „Innere Medizin“) zu

Krankenhäusern soll durch genauer definierte Leistungsgruppen abgelöst werden

(z. B. „Kardiologie“). Derzeit behandeln Krankenhäuser gewisse Fälle zu häufig

auch ohne passende personelle und technische Ausstattung, etwa Herzinfarkte

ohne Links-herzkatheter, Schlaganfälle ohne Stroke Unit oder onkologische

Erkrankungen ohne zertifiziertes Krebszentrum.

Behandlungen sollen künftig nur noch abgerechnet werden können, wenn dem

Krankenhaus die entsprechende Leistungsgruppe zugeteilt wurde. Voraussetzung

für die Zuteilung ist die Erfüllung genau definierter Strukturvoraussetzungen

für die jeweilige Leistungsgruppe, etwa bezüglich personeller und apparativer

Ausstattung. Je nach Komplexität wird für jede Leistungsgruppe festgelegt, ob

sie an Krankenhäusern aller drei Level erbracht werden darf oder nur an

Krankenhäusern höherer Level (II und III oder nur III). Die Behandlungsqualität

für die Patientinnen und Patienten wird so maßgeblich verbessert. Für jede

Leistungsgruppe wird ein Vorhalteanteil festgelegt.

Die Regierungskommission empfiehlt, die Regelungen nicht sofort gelten zu

lassen, sondern in einer großzügigen Übergangsphase schrittweise einzuführen

(Konvergenzphase von 5 Jahren). Damit bleibt den Krankenhäusern, den Ärztinnen

und Ärzten, Krankenkassen und Ländern ausreichend Zeit, sich auf das veränderte

Finanzierungssystem einzustellen.

Auftrag der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte

Krankenhausversorgung

Laut Koalitionsvertrag sollte die Regierungskommission Empfehlungen für eine

Weiterentwicklung der Krankenhausfinanzierung vorlegen, die das bisherige

System um ein nach Versorgungsstufen (Primär-, Grund-, Regel-,

Maximalversorgung, Universitätsklinika) differenziertes System

erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen ergänzt. Die Regierungskommission wurde im

Mai 2022 eingesetzt und hat seitdem zu verschiedenen Themen (u. a. auskömmliche

Finanzierung von Pädiatrie und Geburtshilfe, Krankenhaustagesbehandlung)

Stellungnahmen vorgelegt, die im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz umgesetzt

wurden.

Hintergrund: Die derzeitige Krankenhausfinanzierung

Krankenhäuser decken ihre laufenden Betriebskosten (Kosten für medizinische

Behandlung, z. B. Personal, Operationsbedarfe, …) über die sogenannten

Fallpauschalen (DRGs). Das heißt: Sie erhalten einen fixen Betrag, auch wenn

die Behandlung tatsächlich mehr oder weniger gekostet hat. Investitionskosten –

also zum Beispiel Kosten für Bauten oder bauliche Instandhaltung – sind in

ausreichender Höhe von den Ländern zu tragen. Dies geschieht nicht

flächendeckend in ausreichendem Maße.

Durch das Fallpauschalensystem besteht ein Anreiz, sehr viele – im Zweifelsfall

auch unnötige – Operationen oder anderweitige Behandlungen durchzuführen (sog.

Leistungs- oder Mengenanreiz), zudem insbesondere die Fallpauschalen

abzurechnen, die besonders lukrativ sind – und Fachbereiche, die weniger

lukrativ sind, wie die Kinder- und Jugendmedizin, zu schließen. Darüber hinaus

besteht der wirtschaftliche Anreiz, Patientinnen und Patienten so früh wie

möglich zu entlassen, um durch die Fallpauschale mehr einzunehmen, als die

Behandlung gekostet hat („blutige Entlassung“). Entsprechend hoch ist der

wirtschaftliche Druck im System.

Im weltweiten Vergleich finanziert Deutschland seine Krankenhäuser damit am

stärksten über Leistungs- und Mengenanreize. Damit unterscheidet sich die

Krankenhausfinanzierung nicht nur von anderen Gesundheitssystem, die

Fallpauschalen nutzen, sondern auch von vergleichbarer kritischer Infrastruktur

und Einrichtungen der Daseinsvorsorge in Deutschland (z. B. Feuerwehr).

In der Vergangenheit wurden verschiedene gesetzgeberische Schritte unternommen,

um die negativen Auswirkungen der Fallpauschalen abzumildern. Etwa über die

Definition von Anforderungen (z. B. eine bestimmte Mindestmenge), die die

Krankenhäuser erfüllen müssen, um eine Leistung abzurechnen oder Zuschläge für

bestimmte Krankenhäuser (z. B. Sicherstellungszuschläge für wirtschaftlich

bedrohte, aber für die Versorgung wichtige Krankenhäuser) oder die Herausnahme

der Pflege aus den Fallpauschalen. Diese Lösungen „im System“ haben die

Defizite der Fallpauschalenfinanzierung nicht komplett beheben können.

Quelle: Bundesgesundheitsministerium,

06.12.2022