SEG 4-Kodierempfehlungen: 4 Aktualisierungen (MDK).

Die Sozialmedizinische Expertengruppe „Vergütung und Abrechnung“ (SEG 4) der MDK-Gemeinschaft hat am 11. Januar 2021 vier Änderungen (KE-Nr. 372, 549, 558, 584) bei den SEG 4-Kodierempfehlungen vorgenommen. Sie wurden nach Entscheidungen des Schlichtungsausschusses angepasst. Die Änderungen in den folgenden

4 Kodierempfehlungen (KE) gehen auf Entscheidungen des Schlichtungsausschusses zurück (Datum jeweils in Klammern):

KE 372 Komplexbehandlung, Leistungserbringung (16.12.2020)

KE 549 Beatmung, nichtinvasiv, intermittierend (16.12.2020)

KE 558 ECMO/ECLS, Intervention, spezielle (25.11.2020)

KE 584 Weaning (16.12.2020)

Quelle: MDK, 14.01.2021