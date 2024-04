Staatssekretär: Weitere Versorgungsaufschläge in Millionenhöhe für rheinland-pfälzische Krankenhäuser

50 rheinland-pfälzische Krankenhäuser haben Versorgungsaufschläge in Höhe von gut 3,3 Millionen Euro erhalten (Mediennachricht).

Die Auszahlungen umfassen den Zeitraum 1. bis 17. Juli 2022. „Diese Auszahlungen zeigen wie wichtig die finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser ist, denn Versorgungsaufschläge können Krankenhäuser für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

infiziert sind, beantragen. Damit wird die Liquidität der Krankenhäuser in der

Corona-Pandemie gesichert“, sagte Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium

für Wissenschaft und Gesundheit. Insgesamt seien seit Beginn des Verfahrens am

1. November 2021 bereits mehr als 116,5 Millionen Euro an 66 Einrichtungen

ausgezahlt worden.

Von hoher Bedeutung bleibe die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität,

Leistungsfähigkeit und Liquidität der Krankenhäuser. „Es ist wichtig auch in

der Übergangszeit in die endemische Lage eine medizinische Versorgung jederzeit

gewährleisten zu können“, betonte Staatssekretär Alt.

Quelle: Mediennachricht, 06.08.2022