Statt Misstrauenskultur: Klinikärzte wollen weniger Verwaltung und mehr Zeit am Krankenbett (Presseportal).

- 79 Prozent beklagen eine Steigerung des Dokumentationsaufwands alleine in den vergangenen fünf Jahren - Kein Geld für erbrachte Leistungen erlebt mehr als jeder fünfte Arzt - Der MDK prüft nach ihrer Meinung zu viel, zu sehr zu Lasten der Patienten und zu sehr

im Sinne der Krankenkassen Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) prüft in den vergangenen Jahren

immer mehr Krankenhausabrechnungen, um angebliche Falschabrechnungen

aufzudecken. Was für die beauftragenden Kassen nicht selten erfreuliche

Einsparungen zur Folge hat, wird von deutschen Klinikärzten zu 93 Prozent als

Misstrauenskultur erlebt, die bei 79 Prozent eine Steigerung des

Dokumentationsaufwands in den vergangenen fünf Jahren bewirkt hat und 85

Prozent der Stationsärzte und 68 Prozent der leitenden Ärzte frustriert. Das

ergab eine Online-Befragung von 200 Klinikärzten über DocCheck im Auftrag der

Asklepios Kliniken. Die Krankenhausärzte halten die Prüfung von Qualität,

Kosten und Leistung stationärer Behandlungen zwar für sinnvoll, empfinden die

Kontrolle durch die Krankenkassen mit Hilfe des MDK aber zu 92 Prozent als zu

stark, wünschen zu 89 Prozent Standards für die Prüfungen und sogar 93 Prozent

plädieren für eine unabhängige Kontrollinstanz.

"Die Studienergebnisse bestätigen auf erschreckende Weise, wie sich der

Missbrauch des Medizinischen Dienstes durch die Kostenträger auf die Kliniken

auswirkt", sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

"Mithilfe der Prüfungen erhalten sie einen immer größeren Anteil erbrachter

Leistungen praktisch kostenfrei", so Hankeln weiter, "der Versuch das zu

vermeiden, erhöht ständig den Dokumentationsaufwand für die Kliniken und

belastet das Personal in inakzeptabler Weise." Tatsächlich waren fast allen

Klinikärzten Fälle von nicht erstatteten Leistungen aus den vergangenen zwölf

Monaten bekannt, 22 Prozent gaben sogar an, dass dies "oft" in ihrer Klinik

vorgekommen sei. Bei Kliniken konfessioneller Träger berichteten das für die

eigene Station 24 Prozent und für die eigene Klinik 32 Prozent. Aus

Krankenhäusern öffentlicher und privater Trägerschaft wurde das für die eigene

Station mit 13 bzw. 20 Prozent und für das eigene Haus mit 21 bzw. 15 Prozent

berichtet.

Ausufernde Bürokratie frustriert 85 Prozent der Stationsärzte und 68 Prozent

der leitenden Ärzte

Da die deutschen Kliniken aufgrund ihrer ökonomisch schwierigen Lage und der im

internationalen Vergleich geringen Erlöse für die Fallpauschalen (DRG) auf die

Kostenerstattung erbrachter Leistungen angewiesen sind, steigt der Aufwand, um

dem MDK keinen Vorwand für Beanstandungen zu liefern. So haben alleine in den

vergangenen fünf Jahren aus Sicht der Ärzte die Nachweispflicht um 89 Prozent,

die Bürokratie um 88 Prozent und die Belastung durch Dokumentation und

Administration um 86 Prozent zugenommen. Stationsärzte verbringen im Schnitt 46

Prozent ihrer Arbeitszeit mit Administration und Dokumentation, bei 32 Prozent

macht dies mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit aus. 79 Prozent sehen sich

gezwungen, deutlich mehr Zeit für Administration und Dokumentation aufzubringen

als sie möchten, 74 Prozent der Ärzte frustriert das, 70 Prozent haben den

Eindruck, dass die Kostenvorgaben der Krankenkassen über dem medizinischen

Sachverstand der Ärzte stehen, und 62 Prozent können viel weniger Zeit für die

Behandlung der eigenen Patienten aufbringen, als es nötig wäre. Mit 56 Prozent

kann über die Hälfte Ablehnungen nicht nachvollziehen und jeder zweite Arzt

fühlt sich bevormundet.

Wenig überraschend, dass sich diese negativen Eindrücke auf die Attraktivität

des Berufsbildes "Klinikarzt" auswirken: Sie nahm parallel um 56 Prozent ab.

Für die Betroffenen ist die Lösung naheliegend: Zu 97 Prozent sind sie dafür,

dass Ärzte und Pflegekräfte sich weniger mit Verwaltung und Dokumentation

beschäftigen sollten, sondern mehr mit der Behandlung ihrer Patienten. Mit

dieser Forderung sind sie nicht allein, denn in einer repräsentativen Umfrage

der Bevölkerung vertraten 94 Prozent der Befragten den gleichen Standpunkt.

Auch andere Fachleute sehen es ähnlich, denn erst im Januar dieses Jahres hat

die Hamburger Krankenhausgesellschaft unter dem Motto "Weg vom Schreibtisch -

zurück zum Patienten" ein Ende der Kontrollkultur und Bürokratieabbau

gefordert.

Statt Kontrolle zu Lasten der Patienten unabhängige Prüfinstanz gefordert

Die Klinikärzte wehren sich nicht prinzipiell gegen eine Qualitätskontrolle,

sie wünschen sie sich lediglich zu 93 Prozent durch eine unabhängige Instanz,

die nicht wie der MDK den Interessen einer anderen Partei unterworfen ist und

gemäß nachvollziehbarer Standards für die Prüfungen. Die von 93 Prozent der

Klinikärzte erlebte Misstrauenskultur geht eindeutig zu Lasten der Patienten:

Entscheidungen nach Aktenlage gehen für 84 Prozent an deren Bedürfnissen

vorbei, 67 Prozent sehen Patienten leiden, weil notwendige Rehabilitationen

oder Hilfsmittel nicht bewilligt wurden. Für 62 Prozent erfolgt die

Kostenkontrolle zu Lasten der Patienten und 27 Prozent finden, sie verhindert

sogar teilweise, dass die Patienten gesund werden. Auch unter der

Allgemeinbevölkerung findet die Idee einer unabhängigen Prüfinstanz mit 80

Prozent eine breite Zustimmung, und mehr Behandlung statt Dokumentation

befürworten 94 Prozent der Befragten. Zugleich scheinen sie sich von

idealistischen Vorstellungen gelöst zu haben und vermuten zu 78 Prozent, dass

Ärzte mehr auf die Kosten als auf die Bedürfnisse der Patienten achten müssen.

64 Prozent vermuten als Grund für die Kontrollen, dass so ein Anstieg der

Krankenkassenbeiträge vermieden werden soll.

Quelle: Presseportal, 13.06.2019