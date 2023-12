Stellungnahme der DGfN zur Strukturprüfungs-Richtlinie des Medizinischen Dienstes: Bürokratische Hürden statt echter Qualitätsprüfung (Deutsche Gesellschaft f. Nephrologie).

Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) sieht, wie viele andere wissenschaftliche Fachgesellschaften und die Deutsche Krankenhausgesellschaft auch, die inhaltliche Erstellung der Strukturprüfungsrichtlinie des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund

der Krankenkassen (MDS) kritisch. Die jetzt bekannt gewordene Richtlinie soll ihre Wirksamkeit bereits zum 30.06.2021 entfalten, ohne dass Verfahrensfragen, unklare Begrifflichkeiten

oder Auslegungen der Richtlinie auch nur hätten diskutiert werden können.

Die Strukturprüfungsrichtlinie des MDS sieht eine detaillierte und wortgetreue

Überprüfung der in zahlreichen Prozedurenkodes hinterlegten strukturellen

Merkmale vor. Dabei werden auch Strukturanforderungen hinsichtlich der

Vorhaltung von Dialyseverfahren formuliert, die eine 24-stündige Verfügbarkeit

kontinuierlicher und intermittierender Nierenersatzverfahren am Standort des

Krankenhauses fordern. Dabei ist allerdings die zwingend notwendige Einbindung

des ärztlichen und pflegerischen nephrologischen Sachverstandes ebenso wenig

geregelt wie eine genaue Auslegung der ausreichenden Verfügbarkeit. Dies wird

zu einer Reduktion der Qualität und Sicherheit in der Versorgung nierenkranker

Patienten führen. Krankenhäuser und nephrologische Kliniken sind gezwungen,

rückwirkend seit Beginn des Jahres 2021 Dienstpläne zusammenzustellen und für

jeden Tag des Jahres die Einsatzfähigkeit der Geräte für die Durchführung der

verschiedenen Nierenersatzverfahren zu belegen. Bei der sehr bürokratischen

Prüfpraxis des Medizinischen Dienstes liegt die alleinige Nachweispflicht und

damit das Abrechnungsrisiko bei den Krankenhäusern. Ein Nebeneffekt dieser

Prüfungen wird sein, dass es in zwei Jahren aufgrund der Kalkulationsmethodik

des Fallpauschalensystems zu einer deutlichen Umverteilung der Erlöse zugunsten

von kleineren, strukturell schlechter aufgestellten Krankenhäusern ohne

Zentrumsfunktion kommt.

Die DGfN appelliert eindringlich, eine nephrologische Einbindung bei der

Versorgung schwer nierenkranker Patienten auf Intensivstation zu gewährleiten.

Zudem ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern nach der

Bewältigung der dritten Welle der Corona-Pandemie die Belastung des äußerst

bürokratischen und wissenschaftlich nicht abgesicherten Prüfungsverfahrens

nicht zuzumuten

Quelle: Deutsche Gesellschaft f. Nephrologie, 11.06.2021